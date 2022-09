3 kişiye hep birlikte dalmışlardı, 5’i tutuklandı

Ortaköy'de yer alan ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişinin güvenlik görevlileri ile arasında çıkan tartışma sonrası 3 kişi öldürülesiye dövüldü. Olaya karışan isimlerden 5 kişi tutuklandı. İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan olayda, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E., özel güvenlikler tarafından mekana alınmadı.

Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayanlardan biri, güvenlik görevlisine kafa attı. Yaklaşık 10 kişilik güvenlik ekibi mekana gelen 3 kişiyi yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti.

Daha sonra hıncını alamayan güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği öldüresiye dövdü.

Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olayın ardından bugün, polis ekipleri tarafından ulaşılan Mesut B. ile İnci Cennet E.'nin Beşiktaş Polis Merkezi'nde ifadeleri alındı. İfadelerinde darbe dildiklerini belirten Mesut B. ile İnci Cennet E.'nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, söz konusu eğlence mekanında çalışan ve olaya karışan özel güvenlik görevlisi Ferhat A.'yı yakaladı. Ferhat A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"4 kişinin yaralandığı saldırıda 5 kişi tutuklandı"

Yaşanan olayla ilgili Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemizde bulunan bir işletmede meydana gelen ve bugün sosyal medyada da paylaşılan olayla ilgili olarak; 08.09.2022 günü gerçekleşen olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede ve sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanmış, emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 kişi yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.