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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Yunan medyası: ‘ABD Yunanistan’ı sırttan vurdu’

Yunan medyası: ‘ABD Yunanistan’ı sırttan vurdu’

Yunan medyası, Atina'nın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı East Med boru hattı anlaşmasını Washington'ın desteklemediğini yazdı.

2 Saat Önce
2022-01-10 00:06:47
Yunan medyası: ‘ABD Yunanistan’ı sırttan vurdu’

Yunan medyası, ABD yönetimi hakkında sert tepki koyan başlıklar kullandı. Yunan haber siteleri, Atina'nın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı East Med boru hattı anlaşmasını Washington'ın desteklemediğini yazdı.

"Amerika Birleşik Devletleri East Med projesini desteklemediğini Atina'ya bildirdi."

İddia, Yunan haber sitelerinde yer aldı. Habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Atina'ya gayri resmi bir yazı göndererek EastMed projesini desteklemediğini iletti. Buna göre, ABD, EastMed'i Doğu Akdeniz'de bir gerilim kaynağı olarak görüyor.

"Türkiye'yi dışlayan proje çöktü"

DefenceNet haber sitesi, Washington'ın Türkiye'yi kızdırmamak için söz konusu boru hattını istemediğini yazdı.

Haberde, EastMed projesinin başından beri mali açıdan sürdürülebilirlik sorunları olduğu ve başarısız görüldüğü hatırlatıldı. Atina'nın, İsrail ile ittifak yoluyla Türkiye'yi dışlayan projesinin çöktüğü vurgulandı.

Haberi, "ABD sırttan bıçakladı" manşetiyle sayfasına taşıyan Pentapostagma haber sitesi de, "Türk politikası zafer kazandı, şimdi sonuçlarını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Projeyle İsrail gazının Avrupa'ya ulaşması hedefleniyor

2020-01-02T181936Z_80279008_RC2U7E9A69GD_RTRMADP_3_GREECE-CYPRUS-ISRAEL-PIPELINE

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, East Med projesi için imzaları 2020'nin ilk günlerinde Atina'da atmıştı.

Projeyle Türkiye'yi dışarıda bırakarak Doğu Akdeniz'de bir boru hattı kurulması ve İsrail gazının Avrupa'ya ulaşması amaçlanıyor.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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