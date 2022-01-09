Varank'tan Babacan'a TOGG paylaşımı: 'Hızlı dönüşümün de cahili, ah Fren Ali ah'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için sosyal medyadan 'Ah Fren Ali ah' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi'nin Twitter paylaşımını alıntılayarak "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" paylaşımında bulundu.

TOGG polemiği

Bakan Varank tarafından alıntılanan DEVA Partisi'nin resmi Twitter hesabından partinin genel başkanı Ali Babacan, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor” açıklamasında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.