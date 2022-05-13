Twitter'da Elon Musk depremi! Hisselerde büyük düşüş

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını açıklamasından sonra Twitter payları piyasa öncesi işlemlerde yüzde 19 düşüş gösterdi.

Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Karar, Twitter'ın sahte hesaplarla ilgili açıklamasından sonra geldi.

Twitter hisseleri kararın ardından, belirlenen değerinden dokuz milyar dolar daha aşağı seviyeye düştü.

Elon Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesapların kullanıcıların yüzde beşinden daha azını temsil ettiği açıklamasının ardından "Bunun net olarak doğrulanmış halini görene kadar" anlaşmayı askıya aldığını belirtti. Elon Musk, günler öncesinden "sahte hesapları kapatacağım" şeklinde tweet paylaşmıştı.

Elon Musk'ın açıklamasının ardından Twitter hisseleri yüzde 19 düşüş gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, geçtiğimiz ayın başında Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın almıştı. Musk, geçen ay ise şirket hisselerinin tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma sağlamıştı. Ünlü milyarder, Twitter'da bot hesapların son bulacağını kaydetmişti.