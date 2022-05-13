Rusya Güvenlik Konseyi, Putin başkanlığında acil toplandı

Putin’in başkanlığında acil toplanan Rusya Güvenlik Konseyi, Finlandiya’nın NATO sürecini görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Finlandiya’nın NATO’ya katılımı halinde Rusya’nın hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma süreci ve Ukrayna'daki savaşı, düzenlediği acil toplantıda görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in başkanlığında Rusya Güvenlik Konseyi'nin acil toplandığını söyledi.

Peskov, toplantıda katılımcıların Ukrayna'da devam eden “özel askeri operasyonun” seyrini müzakere ettiğini belirtti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma süreçlerinin de ele alındığını aktaran Peskov, “Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararı ve buna bağlı olarak Rusya'nın güvenliğine ilişkin olası tehditler istişare edildi.” ifadesini kullandı.

Peskov, dün yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya için bir tehdit olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacağını duyurmuştu.

İsveç'te NATO üyeliği

raporu hazırlandı

Öte yandan İsveç meclisindeki partiler tarafından hazırlanan güvenlik analiz raporunda, NATO üyeliğinin İsveç'in güvenliğini artıracağı belirtildi.

Meclisteki 8 parti tarafından hazırlan raporda, olası bir NATO üyeliğinin temel sonucunda NATO'nun 5. maddesi uyarınca; ülkenin güvenlik garantileri kapsamına alınması yoluyla NATO üyeliğinin İsveç'in güvenliğini artıracağı ifade edildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, rapor sonrası düzenlenen basın toplantısında, olası bir NATO üyeliğinde İsveç'in NATO'nun toplu güvenliğinin bir parçası haline geleceğini dile getirdi.

Hazırlanan rapor, hükümetin NATO kararını açıklayacağı 16 Mayıs Pazartesi günü için önemli bir temel oluşturacak.