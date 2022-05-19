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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'nın döviz kararında değişiklik

Rusya'nın döviz kararında değişiklik

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-05-19 19:43:32
Rusya'nın döviz kararında değişiklik

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara dolar ve avro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı kaydedildi.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart'ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Dolar ve avroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül'de kaldırılması bekleniyor. AA .

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