AK Partili Cahit Özkan görevden alındı

AK Parti Meclis grubunda görev değişikliği yapılıyor. Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç gelecek.

Merkez Yürütme Kurulu toplantısında grup başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç'un aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

24 Mayıs Salı günü AK Parti grubunda seçim yapılacak.

Yılmaz Tunç'un grup başkanvekilliğine seçilmesi durumunda İstanbul milletvekili Abdullah Güler'in de Adalet Komisyonu Başkanı olması bekleniyor.

BAE tartışması

AKP Grup Başkanvekili Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında, “BAE baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman BAE teslim oldu” ifadelerini kullandı. Bunun ardından siyaset kulislerinde, Özkan'ın bu sözlerinin “AKP'de rahatsızlık yarattığı ve grup başkanvekilliği görevinden istifa edeceği” iddia edildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in de sosyal medya hesabından, “Özkan'ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını” ifade etmesi tartışmayı alevlendirdi.

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