Milyarder Jack Dorsey’nin 'merkeziyetsiz Bitcoin borsası' hayali gerçekleşti

Kripto para sektördeki en büyük Bitcoin destekçilerinden olan Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey’nin merkeziyetsiz Bitcoin borsası girişimi olan tbDEX’in teknik makalesi yayımlandı. tbDEX adıyla kripto endüstrisine giriş yapan sistemle birlikte insanlar, artık merkeziyetsiz bir şekilde Bitcoin alıp satabilecek.

Bitcoin maksimalisti Twitter CEO'su Jack Dorsey, BTC ile ilgili girişimlerine devam ediyor. Square ve Cash App'ten sonra merkeziyetsiz bir Bitcoin borsası hayali kuran tekno milyarder Jack Dorsey'nin bu hayali gerçekleşti. tbDEX adıyla kripto endüstrisine giriş yapan sistemle birlikte insanlar artık merkeziyetsiz bir şekilde Bitcoin alıp satabilecek.

Yayımlanan teknik makalenin girişinde şu ifadeler kullanıldı…

“Finansal sistemimizde bir dönüm noktasındayız. Güvensiz olarak tabir edilen, merkezi olmayan ağların ortaya çıkması, ticaretin izinsiz gerçekleşebileceği bir gelecek potansiyelinin kilidini açar. Küresel dünyada 1,7 milyar yetişkinin bankacılık sistemine erişimi yok, ancak bunların üçte ikisinin finansal hizmetlere erişmelerine yardımcı olabilecek bir cep telefonu var. Dışlanmalarının nedenleri değişir, ancak ortak noktalar maliyet, risk ve altyapı eksikliğidir. Merkezi olmayan ve güvenilmeyen sistemler bireyleri güçlendiren bir dünya yaratır.

Açık, merkezi olmayan bir finansal sistem, tüm insanların küresel olarak, güvenli ve önemli ölçüde daha düşük maliyetle ve geleneksel finansal sistemlerin izin verdiğinden daha kapsayıcı bir şekilde birbirleriyle değer alışverişinde bulunmalarını ve işlem yapmalarını sağlayacaktır. Paranın kendisini yeniden icat etmenin ötesinde, akıllı sözleşmeler aynı zamanda geleceğin finansal altyapısının nasıl çalışabileceğini temelden yeniden şekillendirme yeteneğine sahiptir.

tbDEX, herkesin bu gelecek vizyonunu gerçekleştirmesini sağlama arzusundan doğdu. Bitcoin ve diğer kripto teknolojilerinin mevcut durumu, hala sıradan insanların erişiminin ötesinde. Örneğin, ilk kripto para biriminize erişim sağlamak genellikle merkezi bir borsadan geçmeyi içerir. Merkezi olmayan finansal hizmetlere erişim, her adımda birden fazla varlık transferi ve işlem ücreti gerektirir. Merkezi borsalardaki sistem ve maliyetinin yanı sıra, bugün bu sürecin karmaşıklığı ve tamamen anlaşılmazlığı, çoğu için giriş için engelleyici bir unsurdur.

Lightning Network gibi ikinci katman çözümleriyle mevcut dezavantajların üstesinden gelmek için önemli çalışmalar yapılıyor ama eksiklikler devam ediyor. Geleneksel itibari paraya dayalı ödeme araçlarıyla başlayarak, ortalama bir kişinin paraya doğrudan erişimi zor bir noktada. Bu gelecek için daha iyi bir köprüye ihtiyacımız var. tbDEX protokolü bu soruna yönelik bir çözüm sunuyor.

Özünde, tbDEX protokolü, merkezi olarak kontrol edilmeyen taraflar arasında karşılıklı güven ağlarının oluşumunu kolaylaştırır; katılımcıların doğrudan birbirleriyle güven duygusuyla anlaşma yapmasına ve algılanan risk ve özel gereksinimleri hesaba katacak şekilde borsalarını fiyatlandırmasına olanak tanır.

Kaynak: gazetecoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.