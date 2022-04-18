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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda üretim durdu

Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda üretim durdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda oluşan 'mücbir sebep' nedeniyle üretimin durduğunu açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-18 17:48:51
Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda üretim durdu

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bir grup protestocunun Şerara Petrol Sahası'na girerek çalışanların üretime devam etmesini engellediği belirtildi.

Kurum, petrol üretiminin durmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar mücbir sebep ilan edildiğini bildirdi.

Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası ile doğudaki Zeytuna Limanı'nda da mücbir sebep bildirerek üretimin ve ihracatın durduğunu açıklamıştı.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. El-Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'daki siyasi durum

Libya'nın güneyindeki kabile bileşenleri ve gençlik toplulukları, dün, Ulusal Birlik Hükümeti'nin yönetimi Fethi Başağa'ya teslim edene dek bölgedeki petrol sahalarında üretimin ve ihracatının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti. AA .

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