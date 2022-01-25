Kazakistan’dan Çin projesine 20 milyar dolarlık yatırım

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin’den transit akışını genişletmek için sınırdaki kara limanlarına 2025 yılına kadar 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Tokayev, Orta Asya ve Çin Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bugünkü zirvenin ana hedeflerinden birinin Orta Asya'nın devasa potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni çözümler aramak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, son 30 yılda Orta Asya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 100 kat arttığını ve bu alanda iş birliğinin daha da geliştirilmesi için tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Kazakistan'ın Çin'e organik tarım ürünleri dahil 135 pozisyonda ürün ihracatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydeden Tokayev, “Bu bağlamda ortak yaklaşımlar geliştirmek amacıyla "Orta Asya-Çin" bakanlıkları arasında istişare mekanizmasını başlatmayı öneriyorum.” dedi.

“Kazakistan, Kuşak ve Yol girişiminin kilit halkası”

Tokayev, Kazakistan'ın Kuşak ve Yol girişiminin kilit halkası olduğunu belirterek, "Katma değeri yüksek büyük projeler dahil Kuşak ve Yol girişiminin daha fazla inşasına yönelik ortak çalışmayı yoğunlaştırmanın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Çin ürünlerinin ülkesinden geçen koridorlar üzerinden Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına en kısa sürede ulaştığına işaret eden Tokayev, "Transit ve ulaşım rotalarını çeşitlendirmeye ve lojistik çözümler sunmaya devam etmek önemlidir. Kazakistan, 2025 yılına kadar bu amaçlar için 20 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu, kesinlikle Çin'den gelen transit akışlarını genişletecek ve bölge ülkelerinin artan ihtiyaçlarını da karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kazakistan, 'Tek Çin' politikasını destekliyor"

Tokayev, geçen yıl ülkesi ile Çin arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, "Çin'in Orta Asya ülkelerindeki 40 milyar dolarlık yatırımının yarısı Kazakistan'da. Bu çok önemli bir rakam. Dolayısıyla ülkemizin bölgede Çin'in en büyük ticaret ve yatırım ortağı haline gelmesi oldukça doğaldır." diye konuştu.

Kazakistan'ın ay başında agresif terör saldırısıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Tokayev, hem millet hem devlet olarak söz konusu olaylardan büyük ders çıkardıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kazakistan halkı Çin'den ve Orta Asya'daki kardeş ülkelerden gelen destekten dolayı minnettar. Şu anda hızla toparlanıyoruz. Şimdi kamu yönetimi, ulusal güvenlik sistemi ve ekonomi politikasının yeniden biçimlendirilmesi ve reform edilmesi üzerinde aktif olarak çalışıyoruz. Böylece yeni bir Kazakistan'ı inşa etmeye başladık."

Tokayev, bunun yanı sıra Çin'in "Tek Çin" prensibine dayalı politikasını desteklediklerini belirterek, "Biz birbirimizin iç işlerine karışmama ve ulusal kimliğe saygı politikasını kuvvetle destekliyoruz. Kazakistan, 'Tek Çin' temel ilkesini destekleme konusundaki konumunun takipçisidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Çin'in Avrasya kıtasında barışı, istikrarı ve ilerlemeyi güçlendirmede çok önemli bir rol oynadığına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü dolayısıyla çevrim içi toplanan Orta Asya Devlet Başkanları ve Çin Devlet Başkanı Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da birer konuşma yapmıştı. AA .