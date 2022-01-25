ABD'deki Yahudilerden İsrail’deki Yahudilere tepki

ABD'de 7 etkili Yahudi örgütü, İsrail'in üst düzey liderlerinden işgal altındaki Batı Şeria'da aşırılık yanlılarınca Filistinlilere ve İsrailli sivillere karşı devam eden 'terörizm ve siyasi şiddeti' durdurmak için harekete geçmelerini istedi.

İftira ve İnkarla Mücadele Birliğinin de (ADL) içinde olduğu 7 kuruluş, İsrail Başbakan Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz'a yazdıkları ortak mektupta, Batı Şeria'da Filistinlilere, İsrailli sivillere İsrail Savunma Kuvvetlerine karşı aşırılıkçı Yahudi grupları tarafından uygulanan "terörizm ve siyasi şiddete" karşı "kesin bir şekilde harekete geçme"ye çağırdı.

Israel Policy Forum isimli düşünce kuruluşunun internet sayfasında yayımlanan mektupta, "İsrail hükümetinin tamamını bu eylemlere karşı güçlü bir kınamada birleşmeye, sorumlulardan hesap sormak için kararlı bir şekilde çalışmaya ve bu aşırılık yanlılarının artan tehditlerine bu vahim durumun gerektirdiği kararlılık ve ciddiyetle karşı koymaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Mektubun devamında İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik son bir yılda giderek artırdığı şiddet eylemlerinin, İsrail'in "ABD hükümeti, Amerikan halkı ve Amerikan Yahudileri ile olan imajı" ve "demokrat" statüsüne verdiği zarara da vurgu yapıldı.

Mektup, ADL, Amerikan Hahamları Merkez Konferansı, İsrail Politika Forumu, Ulusal Yahudi Kadınlar Konseyi, Hahamlar Meclisi, Reform Yahudiliği Birliği ve Muhafazakar Yahudilik Birleşik Sinagogu adlı kuruluşlar tarafından imzalandı.

İsrail güçlerinin 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 28 Filistinli yaralanmış, çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021'e ait yıllık terör raporunda, İsrail'deki yerleşimci şiddeti hakkında kapsamlı bilgilere yer verilmişti. .