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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Gübre fiyatlarına Rusya, Çin ve Hindistan'dan müdahale

Gübre fiyatlarına Rusya, Çin ve Hindistan'dan müdahale

Gübre fiyatlarındaki aşırı yükseliş ile birlikte ülkeler, çiftçilerini korumak ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak adına farklı önlemler alıyor.

10 Saat Önce
2021-10-16 19:34:31
Gübre fiyatlarına Rusya, Çin ve Hindistan'dan müdahale

Rus hükümeti, gübre üreticilerinin de aralarında olduğu birçok sektörü kapsayacak şekilde doğal gaz fiyatını sabitledi. Bu karar ile birlikte Rusya Gübre Üreticileri Birliği de Temmuz-Aralık döneminde gübre fiyatlarını sabitledi.

Hindistan ise çiftçilerin gübre tedariki için 758 milyon dolarlık ek bir sübvansiyon paketi açıkladı. Çin Gümrük Genel İdaresi, gübre ihracatını denetim altına aldığını duyurdu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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