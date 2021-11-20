Elon Musk’tan yeni Bitcoin Tweet’i: “Kanseri tedavi ediyor”

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, attığı ilginç bir Bitcoin tweet’i ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Musk, “Bitcoin kanseri tedavi ediyor” diyerek ilginç bir yorumda bulundu.

Tesla CEO'su Elon Musk Twitter üzerinden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

Musk, Twitter üzerinden bir takipçisine verdiği cevap ile Tesla'nın elinde yaklaşık 1.47 milyar dolar değerinde BTC olduğunu doğruladı. Tesla, Şubat ayında yayınladığı bilanço raporunda, 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin'e sahip olduğunu açıklamıştı.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, zaman zaman yaptığı gibi kişisel Twitter hesabından ilginç bir resim paylaştı.

Ünlü milyarder, “Daha basit bir zamandı” diyerek eski dünya savaşlarını tasvir eden bir görsel paylaştı. Elon Musk'ın bu tweet'i kısa süre içerisinde on binlerce retweet ve beğeni aldı.

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden The Chairman isimli Twittter hesabı, Tesla CEO'sunun attığı tweet'e yanıt vererek “Bitcoin bunu düzeltir” yazdı. Elon Musk, The Chairman'ın bu yanıtına cevap vererek “Bitcoin kanseri tedavi ediyor” diyerek ilginç bir Bitcoin yorumunda daha bulundu.

Bitcoin (BTC), yazım itibari ile 58.503 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.