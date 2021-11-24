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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çok uluslu işletmelerin yarısından fazlası artık en az bir kripto para biçimi kullanıyor

Çok uluslu işletmelerin yarısından fazlası artık en az bir kripto para biçimi kullanıyor

Finansal içgörü firması PYMNTS.com tarafından yapılan yeni bir anket, çok uluslu işletmelerin çoğunun şu anda en az bir tür kripto varlığı kullandığını ortaya koyuyor.

4 Saat Önce
2021-11-24 10:53:58
Çok uluslu işletmelerin yarısından fazlası artık en az bir kripto para biçimi kullanıyor

Finansal içgörü firması PYMNTS.com tarafından kripto ve blok zincirinin benimsenmesini araştıran çalışma, birden fazla ülkede faaliyet gösteren ve yıllık geliri en az 10 milyon dolar olan 250 sınır ötesi işletmenin yöneticilerinden veri topladı. Ayrıca bankalar ve fintech firmaları da dahil olmak üzere 250 finans kuruluşuyla (FI) anket yaptı.

Araştırmaya göre kripto para, çok uluslu işletmelere düşük işlem maliyetleri ve daha basit ödeme prosedürleri de dahil olmak üzere sayısız avantaj sunuyor.

Anket, çok uluslu firmaların %58'inin en az bir tür kripto para birimi kullandığını ve %31 ile en yaygın kullanılanı Bitcoin (BTC) olduğunu vurguluyor. Bu arada, sınır ötesi işletmelerin %29'u stablecoin kullanıyor ve %24'ü Ethereum (ETH) kullanıyor.

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Araştırma ayrıca, daha büyük çok uluslu şirketlerin dijital varlıkları kullanma olasılığının küçük meslektaşlarına göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Yıllık 1 milyar dolar gelir elde eden işletmelerin %80'inden fazlası en az bir tür kripto para birimi kullanıyor. Yıllık geliri 10 milyon ile 49 milyon dolar arasında olan şirketler için bu rakam %7,7'ye düşüyor.

Buna ek olarak, yıllık 1 milyar dolar gelir elde eden işletmelerin %46'sı şu anda Bitcoin kullanıyor, bunu Ethereum (%36.8), sabit paralar (%34.5) ve XRP (%32.2) izliyor.

Çok uluslu işletmeler kripto para birimlerini keşfetmeye başlasa da, finansal kurumlar eğrinin gerisinde görünüyor.

PYMNTS araştırması diyor ki,

“Şu anda 10 FI'dan sadece biri, B2B (işletmeler arası) müşterilerine, müşteriler arasında büyük ilgi olmasına rağmen kripto para birimini kullanma yeteneği veriyor. Kripto para birimini benimseyen işletmeler, sağlam, teknik, sınır ötesi bir ödeme çözümünün yokluğunda onu bir ödeme aracı olarak kullanma konusunda sık sık sürtüşmeyle karşılaşıyor, ancak müşterilerine kripto para birimi erişimi sağlamayan FI'ların yalnızca %4'ü bunu yapmak için kesin planlara sahip.

PYMNTS'in araştırması, FI'ların yalnızca %10'unun müşterilerine herhangi bir kripto para birimi erişimi sağladığını ortaya koyuyor. Bitcoin en yaygın olarak sunulan (%6), stabil paralar, Bitcoin Cash ve Ether'in her biri sadece %4'tür.”

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Kaynak: deep--resonance-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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