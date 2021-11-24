2022 AGİ ne kadar olacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? 2022 yılı asgari ücret zammı merakla beklenirken bir yandan da Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete 2022 yılında ortalama yüzde 30 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Durum böyle olunca AGİ oranları da ciddi oranda atacak. Peki 2022 yılında AGİ kaç lira olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi?

2022 AGİ ne kadar olacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? 2022 yılı asgari ücret zammı merakla beklenirken bir yandan da Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete 2022 yılında ortalama yüzde 30 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Durum böyle olunca AGİ oranları da ciddi oranda atacak. Peki 2022 yılında AGİ kaç lira olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi?

Asgari ücrete yapılacak olan zam sadece asgari ücretlileri değil milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Asgari ücrete gelecek zam ile işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarları da değişecek. Hükümet asgari ücrete en az yüzde 30 oranında zam yapacak gibi görünüyor.

2022 AGİ ne kadar olacak?

Sabah'ta ye alan habere göre; Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.

2021 yılı AGİ tablosu

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

AGİ asgari ücretin içinde mi?

Asgari ücret 2021 yılı brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Yanı açıklanan net asgari ücretin içince AGİ'de bulunuyor.

AGİ bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek. Ayrıca AGİ miktarı çalışanların evlilik ve çocuk sayısına göre de değişmektedir. AGİ asgari ücretin içinde mi sorusuna ise şöyle yanıt verebiliriz; Evet AGİ asgari ücretin içinde. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücretten ayrı olarak ödenmez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti AGİ'yi de hesaba katarak belirliyor. Asgari ücret 2021 yılında brüt 3.577,50 lira net 2.825,90 lira olarak açıklandı. Hesaplanan miktara AGİ'de dahil.

AGİ nedir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 16 yaşından büyük tüm sigortalı çalışanlara verilir. AGİ'nin amacı çalışanların geçimini bir nebze olsa da kolaylaştımak. AGİ medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. AGİ çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ işçiye işveren tarafından ödenir ancak işverenin işverenin gelir vergisinden düşülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.