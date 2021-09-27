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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çin’deki elektrik kesintisi Apple ve Tesla’yı da vurdu

Çin’deki elektrik kesintisi Apple ve Tesla’yı da vurdu

Çin'deki elektrik kesintileri, aralarında Apple ve Tesla'nın da bulunduğu pek çok fabrikada üretimi durdurdu. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bazı dükkanlar mum ışığında faaliyetlerini sürdürmeleri nedeniyle erken saatlerde kapatıldı.

1 Saat Önce
2021-09-27 23:20:05
Çin’deki elektrik kesintisi Apple ve Tesla’yı da vurdu

Çin'de devam eden elektrik kesintileri, ülkenin kuzeydoğusunda hayatı olumsuz etkilerken, bölgedeki çok sayıda fabrikada üretim durma noktasına geldi.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda Liaoning, Cilin ve Heilongjiang eyaletlerinde uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisi 100 milyona yakın kişinin hayatını olumsuz etkilemenin yanı sıra aralarında Apple ve Tesla'ya üretim yapan fabrikaların da olduğu çok sayıda tesiste, üretim durma noktasına geldi.

Çin'in 3 eyaletini vuran kesinti nedeniyle mağduriyetler yaşayan vatandaşlar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ısınma, asansör, trafik ve diğer işlerin aksamasından şikayet etti.

Elektriklerin kesildiği bazı fabrikalarda, havalandırmaların durması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmeleri meydana geldi. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, Şangay'da da trafik ışıkları ve aydınlatmaların çalışmaması sürücülere zor anlar yaşattı.

Enerji şirketleri ve uzmanlar, bir süredir Çin'de etkili olan elektrik kesintilerinin 2022'nin ortalarına kadar etkisini gösterebileceği ve üretimde ciddi aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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