Çarşamba günü ani bir yükselişle 56 bin doların kıyısından dönen Bitcoin, yaralarını sarmaya başladı. Analistler Bitcoin’in toparlanma sürecini girdiğini söylediler.

Eylül ayının son günlerinde önemli kayıp yaşayan kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin ve türevleri yaralarını sarmaya başladı. BTC liderliğinde altcoinlerde de nispeten toparlanma görüldü. Kayıplar geri kazanılırken Bitcoin üstüne koyarak ilerledi. Son 3 aylık grafikte 55.000 doları geçerek BTC ciddi yol kat etti. Hatırlayacağınız üzere Temmuz ayında 30 bin doların altında BTC kapanış yapmıştı. O günden bu yana yüzde 85'i bulan bir artışa sahne oldu.

64 bin dolar zirvesinden sonra yarı yarıya düşen Bitcoin toparlanma sürecine tamamen girdi. Kaybettiği noktalara tek tek gelen BTC'nin ana hedefi tüm zamanlar zirvesini tazelemek. Bunun için öncelikli olarak 58.000-59.000 dolar bandını geçmesi gerekecek. Fakat şu an bir düzeltme işlemine de gittiğini söyleyebiliriz.

Bitcoin, 55.700 doların ardından düzeltmesini yapıyor

BTC, yükselişin ardından dün günlük kapanışı kırmızı mum ile bitirdi. Ancak kapanış 53.000 doların kalması pozitif haber oldu. Peş peşe 4 mum yeşil yaktıktan sonra dün düzeltmesini yaptı. Bugün ise şu an güne yeşil mum ile başlangıç yaptı. Fiyatı ise şu an Türkiye saati 10.35 itibariyle 54.485 doların üzerinde işlem görüyor.

53.400 dolara kadar düzeltme yapan Bitcoin bu seviyeleri destek olarak kabul ediyor. Yakın destek olarak 53.000-53.500 dolar aralığı kıstas olarak alınabilir. Direnç ise 54.500-55.500 aralığında kalması gerekli. Yeniden 54.000 dolardan günü kapatırsa yeni hedefler gelebilir.

Bitcoin'deki yükselişin sebebi belli oldu

Öte yandan ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan hazırladığı son raporunda Bitcoin'de bu hafta yaşanan yükselişin enflasyonda yükselişe karşı hedge arayışında olan kurumların alım yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

Herhangi bir marja sahip olmayan, sert iniş ve çıkışlar yapan Bitcoin'i tercih eden yatırımcılar enflasyona karşı korunma önlemi olarak tercihlerini kripto paraya kaydırdı.

Bitcoin son hareketlenme ile birlikte 1 trilyon Dolar piyasa değerini yine aştı. Son 24 satte Bitcoin yüzde 1 civarında kaybettirdi ve 54 bin dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Ethereum kayba yöneldi

Ethereum da hızlı yükseliş ardından kâr satışlarına sahne oldu. Ethereum yüzde 1.5'e yakın kayıpla 3575 dolar seviyesinde işlem görüyor.

'100 bin dolar konuşuluyor'



Öte yandan Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban "Kripto para piyasasında yakalanan olumlu hava sürüyor. Bitcoin dolar paritesi tam 4 hafta sonra 50 bin doların üzerine çıktı. Aslında bundan da önemlisi 48 bin 100 dolar seviyesindeki kritik direnç noktasının üzerinde fiyatların oluşması. Burası son derece önemli. Zira paritede yukarı hareketin devamı bu nokta üzerinde maliyetlenilmesine yani hacimli kapanışlara bağlı.

Bu gerçekleşirse 48 bin 100 dolar seviyesine artık destek noktası olarak bakacağız ve yukarı yönlü söylemlerimizi biraz daha sağlamlaştıracağız. O zaman olası yukarı hareketlerin devamı senaryomuzun ilk maddesi olarak 48 bin 100 dolar seviyesi üzerinde kalınması olarak belirleyelim. Bu gerçekleşirse 50 bin seviyesinin üzerindeki hareketlerin 51 bin 400 dolar seviyesindeki direnç noktasına kadar devamını görebiliriz.

Ancak burada dikkat! Zira haftalık bazda bu seviye son derece kritik bir direnç noktası. Çünkü Parite 2021 Nisan ayının başından beri haftalık bazda bu trend çizgisinin kıramıyor. Kırılması 57 bin dolarlara kadar yaklaşım 5 bin 600 dolarlık yeni bir potansiyelin açılmasını sağlayabilir. Şunu belirtmekte fayda var; 57 bin dolar seviyesi paritede bir nevi mihenk taşı konumunda. Zira şu ana kadar olan yükselişler bir nevi tepki alımı niteliğinde. Direnç noktası 57 bin dolar seviyesine denk gelen bu trend çizgisinin yukarı kırılması paritenin ciddi anlamda bir yükseliş trendine girmesini sağlayabilir. Bu da son dönemde çokça konuşulan 60 binli, 80 binli hatta 100 bin dolarlı seviyelerin yavaş yavaş da olsa telaffuz edileceği bir teknik görünüm sunabilir" yorumunda bulundu.

Kaynak: kriptoparahaber.com, Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.