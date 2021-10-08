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TIMETURK / GÜNDEM / Ali Erbaş'tan ''sessiz ibadet'' kararına kınama

Ali Erbaş'tan ''sessiz ibadet'' kararına kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, İsrail mahkemesinin, Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etmelerine onay vermesine ilişkin karara karşı çıkmaya davet etti.

3 Saat Önce
2021-10-08 10:27:50
Ali Erbaş'tan ''sessiz ibadet'' kararına kınama

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, İsrail mahkemesinin kararını şiddetle kınadı.

Erbaş, mesajında, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu kararın "işgal devleti" İsrail'i cesaretlendireceğini ifade etti.

Söz konusu kararın İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerini artırarak devam etmesine sebep olacağını bildiren Erbaş şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır."

İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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