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Bitcoin ve kripto piyasasında korku hakim
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bitcoin ve kripto piyasasında korku hakim

Bitcoin ve kripto piyasasında korku hakim

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi (Fear and Greed Index) bir kez daha aşırı korku bölgesine geçiş yaptı.

1 Saat Önce
2021-12-06 14:51:19
Bitcoin ve kripto piyasasında korku hakim

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve dolayısıyla diğer kripto para birimleri 4 Aralık'ta çok ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldı. O tarihte 24 saat içinde yaklaşık olarak 2,5 milyar dolarlık tasfiye yaşandı. Peki, Bitcoin fiyatı içinde bulunduğumuz haftayı nasıl geçirecek?

Bitcoin Fiyatı

Cuma gecesi yaşanan çöküşten bu yana yükselişe geçmesine rağmen, Bitcoin fiyatı son 1 hafta öncesine göre %10 düşüşle ilerliyor. Ayrıca BTC'nin rekor seviyesi olan ve 10 Kasım'da görülen 69.000 dolarlık seviyenin yaklaşık olarak %30 altında işlem gördüğü de ifade edilebilir.

Bitcoin fiyatı çok kısa süre içinde 10.000 dolar değer kaybederken bu düşüşün arkasında Covid-19'un Omicron varyantına ilişkin korkular ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar olduğu düşünülüyor.

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Piyasada Korku Hakim

Piyasada yaşanan son düşüş sonrasında Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi (Fear and Greed Index) bir kez daha aşırı korku bölgesine geçiş yaptı. Endeks, Temmuz ayından bu yana en düşük seviye olan 16 puana geriledi.

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Öte yandan 9 Kasım'da endeks, önde gelen kripto para biriminin mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar seviyesinin üzerine ulaşmasından sadece bir gün önce 84 ile yerel bir zirve yakalamıştı.

Her ne kadar bahsi geçen endeks piyasa ile ilgili önemli ipuçları verse de yatırımcıların sadece tek bir göstergeye bağlı kalarak yatırım yapmalarının doğru olmadığını ve araştırmalarını geniş çaplı yürütmelerinin önemli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kaynak: coin-turk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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