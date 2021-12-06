DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kivide hangi vitaminler var?
Asgari ücrette beklenti yükseldi! İşci ne istiyor? İşveren ne öneriyor? Hükümet ne diyor?
Montrö bildirisine imza atan amiraller kimler? TCK 316. madde nedir?
'Montrö Bildirisi' iddianamesinde amirallere istenen ceza belli oldu
Avro banknotları değişecek
Türk Lirası, bir ayda 6,14 puan değer kaybetti
Çocuğunuzun öğrenememesinin 7 sebebi
Memur maaşlarına ne kadar düzeltme yapılacak? Öğretmen-Polis-Hemşire ekstra zam yüzde kaç olacak?
Katar Dışişleri Bakanı: Türk ekonomisine güveniyoruz
Öğretmen maaşına düzeltme yapılacak mı? Öğretmen 2022 maaşına ekstra zam yapılacak mı?
Dilbilgisi uzmanlarına göre sizi 'zayıf' gösteren 9 kelime ve ifade
Memur-Sen'den ''3600 ek gösterge'' açıklaması
Bitcoin ve kripto piyasasında korku hakim
Pakistan'da helikopter düştü: 2 ölü
Beyin ve sinir sisteminin muhteşem çalışması ve görevleri hakkında ne biliyoruz?

TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'da helikopter düştü: 2 ölü

Pakistan'da helikopter düştü: 2 ölü

Pakistan'ın yüksek dağlık bölgesi Siaçin'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-12-06 14:41:22
Pakistan'da helikopter düştü: 2 ölü

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Siaçin'de orduya ait helikopterin düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, kaza sonucu helikopterdeki 2 pilotun yaşamını yitirdiği, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Siaçin Buzulu, Karakurum Dağları'nın doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunuyor.

Siaçin, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 döneminde çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş