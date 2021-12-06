Pakistan'da helikopter düştü: 2 ölü
Pakistan'ın yüksek dağlık bölgesi Siaçin'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
2021-12-06 14:41:22
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Siaçin'de orduya ait helikopterin düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, kaza sonucu helikopterdeki 2 pilotun yaşamını yitirdiği, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.
Siaçin Buzulu, Karakurum Dağları'nın doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunuyor.
Siaçin, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 döneminde çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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