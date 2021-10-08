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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / BAE'den ''enerji'' hamlesi! 163 milyar dolarlık yatırım yapılacak

BAE'den ''enerji'' hamlesi! 163 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Birleşik Arap Emirlikleri, temiz ve yenilenebilir enerjiye 2050'ye kadar 163 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-10-08 08:14:06
BAE'den ''enerji'' hamlesi! 163 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temiz ve yenilenebilir enerjiye 600 milyar dirhem (163,4 milyar dolar) yatırım yaparak 2050'ye kadar iklim nötrlüğüne geçmeyi hedeflediği bildirildi.

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma modelimiz, iklim nötrlüğü hedefini gerçekleştirecek ve BAE, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel rolünü oynayacak." ifadesini kullandı.

Al Maktum, BAE'nin iklim nötrlüğü hedefine ulaşmak için 2050'ye kadar 163,4 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını belirtti.

BAE 2017'de '2050 enerji stratejisini' açıklamıştı. Söz konusu stratejiyle, 2050 yılına kadar, bireysel ve kurumsal tüketimin verimliliğinin yüzde 40 artırılması, temiz enerjinin, üretilen toplam enerji içindeki payının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılması ve 700 milyar dirhemlik (190,6 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedefleniyor.

İklim nötrlüğü sera gazı salınımının temiz teknoloji ve rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kullanımı ile mümkün olduğunca azaltılması ve sıfırlanması anlamına geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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