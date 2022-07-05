Avrupa'da doğalgaz fiyatları dört ayın en yüksek seviyesinde

Avrupa'da megavatsaat başına 171.6 euro'ya ulaşan doğalgaz fiyatı dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 4 Temmuz'da megavatsaat başına 162.9 euro'dan kapandı.

Avrupa için önemli bir doğalgaz tedarikçisi olan Norveç'ten yapılan açıklamanın ardından doğalgazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 13.25 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5.3 artışla 171.6 euro'ya yükseldi.

Doğalgaz fiyatları 8 Mart'ta 189.2 euro'dan günü kapatmıştı.

Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek. Bugün üç açık deniz sahasında başlayan grev sonrası, çözüm bulunamaması durumunda yarın üç sahada daha çalışmalar durdurulacak. Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğal gaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğalgaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.