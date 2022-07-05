Süleyman Soylu: FETÖ'den 332 bin 884 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 332 bin 884 kişinin gözaltına alındığını, 101 bin FETÖ'cünün tutuklandığını belirterek, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonların artarak devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye dikkati çeken Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar süren hukuki süreçle ilgili bilgi verdi.

"15 Temmuz 2016 tarihinden 20 Haziran 2022'ye kadar sadece bizim kapsamımızda 332 bin 884 kişi gözaltına alındı, 101 bin kişi tutuklandı, 104 bin şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevlerinde halen 19 bin 252 FETÖ tutuklusu var, yaklaşık 24 bin kişi de firari olarak aranmaktadır."

"FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonlar yüzde 175 arttı"

Örgütün güncel yapılanmasına vurgu yapan Soylu, FETÖ'nün halen tehdit olduğunu belirterek, "Mücadeleye nefes aldırmadan devam ediyoruz" dedi.

"2022 yılında örgütün güncel yapılanmalarına göre bir önceki yılın operasyon sayısı yüzde 175, gözaltına alınan şahıs sayısı yüzde 139, tutuklanan sayısı yüzde 133 artmıştır. Bu örgütün somut varlığı ciddiyetli tehlikesi ortadır."

"Biz bu rövanşist mesajı anlıyoruz"

Soylu'nun hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri de vardı.

"Kemal Kılıçdaroğlu 15 temmuz darbe girişimi davasında tahliye olan, askeri lise öğrencileriyle kucaklaşmaya devam ediyor. Biz bu rövanşist mesajı anlıyoruz ama Ama Kılıçdaroğlu sen değil feriştahın gelse o bir rövanşist mesajı sana yedirmeyi biz biliriz." .