Arz kısıtlarının çok yönlü boyutu

'Aslında İngiltere’de ayyuka çıkan enerji başta olmak üzere görülen açık, çok yoğun şekilde ulaştırma sıkıntılarından da kaynaklı...'

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Birçok ham madde kaynağındaki sıkıntı ile beraber, emtia fiyatlarındaki yukarı baskının arttığını görüyoruz. Aslında İngiltere'de ayyuka çıkan enerji başta olmak üzere görülen açık, çok yoğun şekilde ulaştırma sıkıntılarından da kaynaklı. Dolayısıyla, hammaddeye erişim olsa bile lojistik ve tedarik sıkıntısından ötürü, ülke içi arz kısıtlanıyor ve talebe yetişemiyor. Tüketiciye ulaşabilen mallarda da navlun maliyetlerinin yoğun etkisi, girdi fiyatına eklendiğinden dolayı hem arz, hem de girdi fiyatı kaynaklı olarak tüketici fiyatı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan konuya ilişkin analizini şöyle sürdürdü: "Stoktan mal eritme hızı, eğer söz konusu arz faktörleri rahatlasa bile, aslında fiyat artış hızının nasıl bir zamanlama içerisinde düşeceğini belirler. O zamana kadar ekonomi pandemi veya pandemi dışı faktörler kaynaklı yavaşlamazsa, yüksek maliyetten elde edilen stoklar da hızlı eriyebileceğinden enflasyon kısa sürede yavaşlayabilir. Ancak ekonomik yavaşlama ve yüksek enflasyonun beraber gerçekleşme riski ile de karşı karşıya olunabilir (stagflasyon riskinden bahsedilebilir, ancak büyüme dinamiklerinin gözle görülür şekilde yavaşlaması lazım).

Pamuk fiyatlarındaki 2011 zirvesinin geçilmesi, enflasyonun değişik kollara da yayılabileceğini göstermekte. Elde olan enflasyon faktörleri chip (yüksek teknolojili üretim, birçok sanayi kolu), yapı malzemeleri, enerji (yine genele yayılabilen bir etki, çünkü hem üretimde girdi hem tüketimde direkt kullanımı var) ve son olarak da giyim (pamuğun tekstil sanayisinin hammaddesi olmasından)."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.