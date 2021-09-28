DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Almanya 1,5 milyar euro zarar bekliyor
Arz kısıtlarının çok yönlü boyutu
ABD'de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana müebbet hapis
Emekliliğin 'bireysel' avantajları
Kokain mafyasından Hollanda başbakanına tehdit
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
Diyarbakır tüm bölgeyi Orta Doğu/Orta Asya pazarına açacak
Trafik sigortasının ipuçları
Bisiklet İnisiyatifi Batman temsilcisi Furkan Şakar eğitimlerine devam ediyor
ABD ordusundan Afganistan'da ‘rezillik’ itirafı
Arslantepe'de duvar içinde altın küpe, toprak küplerde çocuk iskeleti bulundu
DSÖ: Riskli grup için 2,4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç var
AVM yöneticiliğini bıraktı, köyünde peynir üretiyor
Zindaşti davasında sanık polislerin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye Avrupa'da lider, dünyada ilk 10'da

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana müebbet hapis

ABD'de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana müebbet hapis

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 yıl önce bir gazete binasında 5 kişiyi öldüren Jarrod Ramos, ömür boyu hapis cezası aldı.

12 Dakika Önce
2021-09-28 21:01:45
ABD'de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana müebbet hapis

Maryland'ın Annapolis kentinde, 2018'de Capital Gazette isimli yerel medyanın binasına girerek 5 kişinin ölümüne sebep olan Ramos, çıkarıldığı mahkemede müebbet hapisle cezalandırıldı.

Bugün karar duruşması yapılan mahkemede Ramos'un, kendisine verilen konuşma fırsatını değerlendirmediği, sadece başını sallamakla yetindiği bilgisi paylaşıldı.

Hakkındaki haber yaptıkları için gazeteye düşmanlık besledi

Jarrod Ramos'un 2011'de bir taciz davasında suçunu kabul ettiği hakkında bir yazı yazan Capital Gazette'ye takıntılı hale geldiğine dikkat çekildi.

Ramos'un avukatının duruşma sırasında, müvekkilinin 3 ayrı zihinsel rahatsızlık yaşadığı ve bu sağlık sorunlarının onun gazeteye olan saplantısını beslediği yönündeki savunması sonucu değiştirmedi.

28 Haziran 2018'de ABD'nin başkenti Washington'a bir saat mesafede olan Annapolis kentinde faaliyet gösteren Capital Gazette binasındaki çalışanlara yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi Amerikan medyasında yer almıştı.

Yetkililer, olay yerindeki parmak izlerini silen saldırganın yüz tanıma tekniği ile 38 yaşındaki beyaz Amerikalı Jarrod Ramos olduğunu tespit ettiklerini bildirmişti.

Soruşturmayı yürüten polis şefi William Krampf, bunun ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçtiği yönünde açıklamada bulunmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN