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Altında flaş hareket
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Altında flaş hareket

Altında flaş hareket

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim güvenli liman altına talebi artırırken ABD Başkanı Joe Biden’ın enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası’na (Fed) destek vermesiyle ons altın fiyatı 1840 doları aşarak 2 ayın zirvesine ulaştı. Peki yurt içinde gram altın fiyatında son durum ne? İşte detaylar…

1 Saat Önce
2022-01-20 09:19:55
Altında flaş hareket

Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik gerilimden destek bulurken ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2 yılın zirvesinden gerilemesiyle birlikte primlendi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 1.90 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı. Zirveye ulaştıktan sonra gerileme kaydeden tahvil faizi 1.83 seviyesine kadar geri çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması sonrası tahvil faizlerinde geri çekilme görüldü. Biden, enflasyonla mücadelede görevin Fed'de olduğunu ve sıkı para politikasının destekleneceğini belirtti.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yollayarak gözdağı vermesi olası bir işgal girişimini kuvvetlendiriyor. Artan Jeopolitik riskler ise güvenli liman altına talebi artırıyor.

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Geçtiğimiz güne 1812 dolardan başlayan ons altın, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları sonrası tahvil faizlerinin geri çekilmesiyle birlikte sert yükseldi.

Ons altın 1843 dolar seviyesinden kapandı.

Bugüne 1839 dolardan başlayan ons altın 1844 dolara kadar yükselerek 2 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın şu dakikalarda 1839 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son 3 işlem gününde primli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 789 liradan başlayan gram altın 796 liraya kadar yükseldi ve 793 liradan kapandı.

Gram altın haftanın 4'üncü işlem gününe ise 794 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda 796 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 793 lira, en yüksek ise 799 lira seviyeleri görüldü.

Kaynak: milliyet.com.tr .

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