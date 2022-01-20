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RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

TIMETURK / GENEL / RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-01-20 09:19:50
RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV'ye inceleme başlattıklarını duyurdu.

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. .

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