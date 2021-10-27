Altın yatırımcıları yarınki kritik gelişmeye odaklandı

Altın fiyatları küresel ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Yarın altın yatırımcılarının gözü Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) çıkacak kararda olacak.

Küresel bazda emtialarda görülen artışlar enflasyonu körüklemeye devam ediyor. Özellikle son dönemde tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Bu kapsamda brent petrol 3 yılın zirvesindeki yerini korurken, ham petrol ise 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enerji maliyetlerinde görülen artışlar başta Avrupa olmak üzere küresel çapta enflasyonist eğilimi giderek tırmandırıyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ ECB'DE

Altın yatırımcıları ise yarın gerçekleştirilecek olan ECB toplantısına odaklandı. Ancak ECB'nin faiz politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Öte yandan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yarın yapacağı konuşma para ve emtia piyasaları tarafından önemle takip edilecek. Lagarde'ın konuşmasında enflasyon görünümü ve faiz artışına ilişkin ipuçları aranacak. Buradan çıkacak kararlar küresel altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Geçtiğimiz gün genel olarak 1800 dolar pivot seviyenin üzerinde seyreden ons altın, öğleden sonra gelen satış baskısının etkisiyle yaklaşık olarak 2 saat içerisinde 1806 dolardan 1783 dolara kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte kritik eşiğin altına sarkan ons altın 1793 dolardan kapandı.

Bugüne 1795 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.28 oranında düşüşle 1788 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1784 dolar, en yüksek ise 1795 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz güne 557 liradan başlayan gram altın, dolar kurundaki geri çekilme ve ons altında gelişen düşüş eğiliminin etkisiyle satıcılı seyretti ve 550 liradan kapandı.

Bugüne 550 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.21 oranında düşüşle 547.1 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 544 lira, en yüksek ise 550 lira seviyeleri görüldü.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.