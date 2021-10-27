Bursaspor-Ceyhanspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Ceyhanspor maçı televizyonda canlı verilecek mi?

Bursaspor-Ceyhanspor maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarında heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarında 27 Ekim Çarşamba akşamı Bursaspor sahasında Ceyhanspor'u ağırlayacak. Maça taraftarlardan da yoğun ilgi var. Maçı ekran başında izlemek isteyen taraftarlar da Bursaspor-Ceyhanspor maçı televizyonda canlı verilecek mi? Bursaspor-Ceyhanspor maçı televizyonda yayınlanacak mı? sorusunu soruyor. Zorlu mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.