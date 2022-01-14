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ABD'de perakende satışlarda en büyük düşüş
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'de perakende satışlarda en büyük düşüş

ABD'de perakende satışlarda en büyük düşüş

ABD'de perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak Şubat 2021'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

2 Saat Önce
2022-01-14 17:40:29
ABD'de perakende satışlarda en büyük düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak 626,8 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Şubat 2021'den bu yana kaydedilen en büyük düşüşü gösteren perakende satışlar, geçen yıl kasım ayında ise yüzde 0,2 artmıştı. Perakende satışlar, geçen ay yıllık bazda ise bazda yüzde 16,9'luk artış gösterdi.

Söz konusu dönemde en büyük düşüş yüzde 8,7 ile mağaza dışı perakendecilerin satışlarında görülürken, mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 5,5, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 4,3, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 3,1 ve elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 2,9 azaldı.

Analistler, geçen ay perakende satışlarda görülen düşüşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, yükselen enflasyon ve ürün bulmada yaşanan sıkıntıların etkili olduğunu, ancak bu durumun ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte hızlandığına dair beklentileri değiştirmeyebileceğini belirtti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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