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TIMETURK / DÜNYA / Dışişleri’nden Ermenistan görüşmesi açıklaması

Dışişleri’nden Ermenistan görüşmesi açıklaması

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

2 Saat Önce
2022-01-14 17:35:44
Dışişleri’nden Ermenistan görüşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edilerek, “Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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