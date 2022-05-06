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Yurt dışına çıkmanın ücretsiz ve ücretli yollar | Az parayla yurt dışına nasıl gidilir? Hangi ülkelere hangi programla gidilir?

4 Gün Önce Yazıldı - 816 Kelime

Yurt dışına çıkmanın ücretsiz ve ücretli yollar | Seyahat etmek isteyenlerin araştırdığı konuların arasında yer alan 'az paralı yurt dışı gezisi' için alternatifleri bir araya getirdik. Peki ama çok az miktarda parayla hangi ülkelere hangi programlarla gidilir? Yurt dışına çıkmak için ne kadar para lazım? Bir üniversite öğrencisi yurt dışına nasıl gider? İşte detaylar...



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06.05.2022 14:52:48

Seyahat etmek isteyenlerin araştırdığı konuların arasında yer alan "az paralı yurt dışı gezisi" için alternatifleri bir araya getirdik. Peki ama çok az miktarda parayla hangi ülkelere hangi programlarla gidilir? Yurt dışına çıkmak için ne kadar para lazım? Bir üniversite öğrencisi yurt dışına nasıl gider? İşte detaylar...

Yurt dışına çıkmanın ücretsiz ve ücretli yollar

Yurt dışına çıkmak için ücretli ücretsiz yolları,yurtdışı organizasyonlarını,siteleri ve devlet destekli eğitim programları aşağıdaki gibi yer alıyor.

1 - Erasmus

Yurt dışında hem deneyim hem de öğrenim açısından en çok bilinen programların başında Erasmus geliyor. Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programı olan Erasmus'un amacı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde öğrencilere uluslararası eğitim deneyimi yaşatmak ve ülkeler arasındaki iş birliğini arttırmaktır.

2- Interrail

Her yıl binlerce öğrenci ve gezgin, sırt çantalarını alıp Avrupa'yı trenle gezmek gibi bir macera için adım atıyor.

Interrail tam olarak ücretsiz değildir ancak; Avusturya, İrlanda, İtalya, Makedonya, Hollanda, Karadağ, Polonya, Bosna Hersek, İspanya, Almanya, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzun uzun gezmenin ucuz yoludur.

3 - Work and Travel

1961 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmeye başlanan Work and Travel programları, tüm dünyadan öğrencilerin Amerika'da çalışıp seyahat edebilmelerine yönelik bir kültürel değişim programıdır.

4 - AIESEC

1948 yılında, Avrupalı öğrenciler tarafından kurulan AIESEC, yurt dışına çıkma yolları arayanlar için geleceğin liderlerini yetiştiren dünyanın en büyük öğrenci organizasyonlarından biridir. Hem üniversite öğrencileri hem de yeni mezunlar için yurtdışında kendilerini geliştirebilecekleri uluslararası bir ortam, gönüllü projeler ve staj imkanı sunan platform, gittiğiniz ülkede 6 haftadan 1 yıla kadar kalma fırsatı sağlar.

5 - AGH

Avrupa Gönüllü Hizmeti-AGH ya da İngilizce olarak European Voluntary Service-EVS, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde sosyal içerikli gönüllülük projelerinde yer almak isteyen gençlere yönelik faaliyetlerdir. Katılacağınız projeler kapsamında yardım kuruluşları, gençlik merkezleri, dernekler, vakıflar, huzur evleri, yetiştirme yurtları ve rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü çalışmalarda yer alırsınız.

6 - Workaway

Yurtdışında çalışarak seyahat edebileceğinizin kanıtı olan Workaway, dünyayı gezme hedefinde olanların dostu bir platformdur. Bugün 10 milyondan fazla üyeye sahip olan siteye 1 yıllık makul bir ücretle kayıt olarak, gezme planlarına başlayabilirsiniz.

7 - WWOOF

1970 yılından bu yana hizmet veren en yaygın platform olan World Wide Opportunities on Organic Farm yani WWOOF, bugün dünyanın her yerinde organik çiftliklerde gönüllü olarak çalışma fırsatı sunuyor. 120'den fazla ülkede host yani ev sahipleri ile gönüllüleri buluşturan sitedeki fırsatları görebilmeniz için yıllık olarak yapılan 35€'luk bir ücret ödemeniz gerekir. Daha sonra ülke ve gideceğiniz yerle ilgili seçiminizi yapabiliyorsunuz. Konaklama ve yeme-içme gibi ihtiyaçların ev sahibi tarafından karşılandığı platform, vize ve seyahat ücretlerini kapsamaz.

8 - AFS

1914 yılından bu yana devam eden program, dünyanın en köklü uluslararası değişim organizasyonudur. Program, tüm dünyadan katılımcılara yurtdışında lise ya da üniversite eğitimi, dil eğitimi, gönüllülük hizmetleri, yurtdışı staj gibi kültürlerarası bir deneyim sunar. Katılımcılar devam eden eğitimleri süresince gönüllü aileler tarafından misafir edilirken, gittikleri ülke kültürü ve dilini daha yakından ve hızlı öğrenme fırsatı yakalarlar.

9 - Couchsurfing

Yurtdışına gitmeye karar verdiniz, hem eğitim almak hem de gittiğiniz ülkeyi bol bol gezmek, kültürünü öğrenmek ve keşfetmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken Couchsurfing platformuna girmek ve size ücretsiz evini açan insanları bulmak olmalıdır. Dünya çapında 200 binden fazla şehirde kalacak yer, paylaşılan evler ve odalar sunan site, seyahat severlerin uğrak yeridir. Kalacağınız yerlerde sizin gibi uluslararası gezginlerle karşılaşabilir, ev sahipleri ile harika anılar kazanabilir ve sosyal ağınızı güçlendirebilirsiniz.

Kaynak: hotcourses-turkey

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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