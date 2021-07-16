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Yer altından gelen şifa

10 Dakika Önce Yazıldı - 837 Kelime

Türkiye termal kaynak yönünden zengin bir bölgede bulunuyor. Şifa dağıtan bu tesislere ise bon dönemde yoğun bir ilgi gösterilmekte



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16.07.2021 00:04:06

Kaplıcalara ılıca da denmektedir. Halk arasında kaynarca, ılı su, ısı su, germâbe, kudret hamamı, hudaî hamam ve âbızenne gibi isimlerle de bilinir. Anadolu'daki birçok coğrafî isim, o yerin yakınında bulunan sıcak su kaynağına eski dönemlerde verilmiş isimlerden gelmektedir.

Sıcak kaynak sularından yararlanma ve bunların mimari tesisle çevrelenerek kullanılabilir hale getirilmesi ve devamında hamama dönüştürülme süreci çok eskidir. İsviçre'nin Saint Moritzles-Bains kaplıcalarına ek binalar yapılırken temel hafriyatında bulunan küvet ve çeşitli bronz eşyanın milâttan önce 2000'li yıllara ait olduğu yönünde belgeler ortaya konmaktadır.
Türkiye de yer altı termal kaynaklar açısından zengin bir bölge.Ülkemizde de şiga ve turistik amaçlı gidilen kaplıcalar da son dönem revaçta. İşte bunlardan en önemlileri:

Karahayıt Kaplıcası: Pamukkale sisteminin bir parçası olarak sayılan Karahayıt Kaplıcası şehir merkezine 5 km uzaklıkta. Suyunun bileşimi, Pamukkale kaynağına benzemektedir. Fakat sıcaklığı daha fazla olup, serbest karbondioksiti daha azdır. Radyoaktivesi yüksek olan kaplıcanın suları üç kaynaktan çıkmaktadır. Kaynakların su sıcaklıkları, 500 C, 425 C, ve 560 C dır. Kaplıca alanının deniz seviyesinden yüksekliği ise 950 metredir. Kaplıca suyunun özellikleri ise, hipertermal, hipotonik bir maden suyudur. Bikarbonat, sülfat, karbondioksit, kalsiyum, bulunuyor.

Hüdai Kaplıcaları: Afyon'un Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları çamur banyosuyla dünya çapında haklı bir üne sahip. Afyonkarahisar ili Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları, Sandıklı ilçesine yaklaşık 8 Km. mesafede, Afyonkarahisar - Antalya karayoulu 65. kilometresinden sonra güney batı yönündedir.Sandıklı Hüdai Kaplıcası havzasında, toplam 3 adet 5 yıldızlı otel 1 adet 3 yıldızlı otel 1 adet de butik otel olmak üzere toplamda 5 adet otel bulunmaktadır. Ayrıca Hüdai Kaplıcalarına 20 km uzaklıkta Akdağ Tabiat parkı bulunmaktadır.

Oylat kaplıcaları: İnegöl şehir merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Oylat Köyü'ndeki kaplıcalar Romalılar tarafından keşfedilmiş ve kullanılmıştır. Oylat mağarası; 3 milyon senelik tamamı ile doğal oluşum bir mağaradır. Toplam uzunluğu 750 metre yüksekliği 93 metredir. Astım, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.Oylat şelalesi Çam, kestane ve kayın ağaçları arasından gidilen güzergah üzerinde de irili ufaklı doğal şelaleler bulunmaktadır. Bol oksijenli ortamı ve etkileyici güzellikte manzarasıyla Oylat Kaplıcalarına gelen misafirlerin uğrak yeridir.

Yalova kaplıcaları: Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yapılan Yalova Termal Kaplıcaları İstanbul'a deniz yoluyla 1 saat uzaklıkta .alova İli'nin iki ilçesinin adıyla anılan Termal ve Armutlu Kaplıcaları Türkiye'nin 1. derece önemli ve öncelikli kaplıcalarındandır. Termal Kaplıcaları Yalova İl merkezi'ne 12 km uzaklıkta Termal ilçe merkezinde bulunmaktadır. 212 yatak kapasitesine sahip olan Termal Turistik İşletmeleri, Samanlı Dağı'nın yamacında, vadi içerisinde yer almaktadır.

Muradiye kaplıcaları: Van kentinde birden çok kaplıca var. Bunlardan biri de şehre 86 km uzaklıkta olan Muradiye Kaplıcaları. Her sene birçok turistin ziyaret ettiği Muradiye Kaplıcaları'nın şifalı suları, özellikle böbrek ve sindirim rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Gönen Kaplıcaları: Balıkesir'in Gönen ilçe merkezine 300 metre uzaklıkta.Dünyaca Ünlü Gönen Kaplıcaları Balıkesir'in Gönen İlçesindedir. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı, Turizm Bakanlığı'ndan İşletme Belgeli Kaplıcalar Gönen ilçe merkezine 300 m uzaklıktadır. 70.000 m2 lik doğal bir park üzerinde Gönen çayı kenarında konuşlanmış yeşillikler içinde bir tesis

Yoncalı Kaplıcaları: Kütahya şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunmakta.Kireçlenme ve eklem romatizmaları, iltihabi eklem hastalıkları, yumuşak doku romatizmaları, nörolojik hastalıklar, travmatik ve spor rahatsızlıklarının tedavisine iyi geldiği bilinmektedir.Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Belgeli 4 yıldızlı Gülümser Hatun Termal Otel, Nehir Termal Otel, 3 Yıldızlı Yoncalı Termal Otel ve Yoncalı Huzur Apart Termal Otel bulunmaktadır. Ayrıca Uygulama Oteli ve Belediye belgeli apart oteller bulunmaktadır. Günübirlik gelen ziyaretçiler için termal sulardan faydalanabilecekleri Türk hamamı, açık ve kapalı havuzlar mevcuttur.

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