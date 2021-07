Türkiye yerli ve yabancı turistleri 'kamp'laştırıyor

GEZİ

Yerli ve yabancı turistler kamp alanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Peki İstanbul'un dibinde kamp yapabileceğiniz alanlar olduğunu hatta bu konuda bolca seçme tercihiniz bulunduğunu biliyor muydunuz?

Vatandaşlar maviliklere ve yeşil alanlara akın ederken tatil tercihlerini kamptan yana kullananların sayısı da azımsanacak gibi değil.

Kamp tutkunlarının güzergahlarında önem verdikleri tercihler ise; temiz hava ve bol yeşillik...

İşte İstanbul hinterlandında ve Türkiye'nin görülmesi gereken yerlerindeki en önemli kamp alanlarından bazıları.....

Yaptığınız kampta konforu yakalamanın ip uçları

Çadırınız ufak bir alan olduğu ve güneşe maruz kaldığı için nem biriktirir. Çadıra girmeden önce havalandırarak çok daha rahat uyuyabilirsiniz. Uyumadan önce dışarıda eşya bırakmamaya çalışın. Sabah uyandığınızda yağmurdan ya da çiğ etkisiyle eşyalarınız ıslanmış olabilir. Kamp esnasında açık havada olduğunuzdan ve hareket ettiğinizden sık sık acıkmanız doğal. Açlığınızı gidermek için protein açısından yüksek, kolay bozulmayacak ve enerji verecek gıdaları tercih edin. Konserve, hazır makarna ya da kuruyemişler işinizi görmenize yarar.

Gittiğiniz bölgeye dair yakınlarınızın da bilgi sahibi olmasına dikkat edin. Hava şartlarına göre aracınhızın da yakınınızda bulunması tercih edilmeli

Kamp alanınız vahşi hayvanların bulunduğu bölgede ise yemek hazırlarken çadırınıza uzak bir noktada olmanız daha doğru . Ayı, domuz gibi hayvanlar çok iyi koku aldıkları için gece yemek kokusuna gelebilirler. Yemeğinizi kamp yerinize uzak bir noktada hazırlayarak vahşi hayvanlara karşı önlem almış olursunuz. Ayakkabılarınızı giyerken her zaman dikkatli olmanız gerek keza kontrol şart. Bulunmuş olduğunuz bölgede küçük bir taşı kaldırırken bile elinizi zehirle böceklere karşı koruyacak tarzda hareket etmelisiniz.

İstanbul'un en iyi kamp alanlarına göz atmak istemez misiniz?

Sazlıbosna'dan Bıçkıdere'ye

İstanbul'un Karadeniz kıyısı Sarıyer ilçesine bağlı olan Kilyos hem deniz tatili hem de çadır kampı yapabileceğiniz şehrin nadide yerlerinden.

Duru Göl, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Karadeniz'e kıyı sayılabilecek bir konumda doğanın içerisinde bol oksijen ve fazlasıyla sessizlik vadeden yerlerden biridir.

Arnavutköy sınırları içerisinde yer alan bir başka doğa harikası yer. Sazlıbosna Gölü, ulaşımı kolay, düz bir ova içerisinde nispeten yeşil sayılabilecek çevresi ile çadır kampına müsait bir kamp imkanı sunuyor.

Bıçkıdere, Şile'de doğa içerisinde şirin bir Anadolu köyünü andıran yapısı ile kamp severlerin tercih edebileceği yerlerden biri.Şile yolu üzerinden Kömürlük yoluna saparak Bıçkıdere köyüne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Şile sınırları içerisinde yer alan bir başka kamp alanı da Darlık Barajıdır. Burası olta balıkçılığı için de tercih edilmektedir.

Riva'dan Pendik köylerine

İstanbul'un kuzeyi, Riva, Şile ve Ağva bölgesi pek çok gizli doğal cennete ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de Hacıllı Şelalesi.Beykoz'un Karadeniz kıyılarındaki Riva bölgesinde bulunan kamp yeri şehir merkezine yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor. Kaptanın Mezarı Kamp Alanı el değmemiş doğasıyla pek de bilinmeyen bir yer.İstanbul'un Çekmeköy ilçesine 15 dakikalık sürüş mesafesinde bulunan Ömerli Barajı yürüyüş yapan gruplar ve olta balıkçılığı yapan kişilerin düzenli olarak geldiği yerlerden.Bozhane Köyü de böyle bir yer. Çayağzı Deresi'nin geçtiği Bozhane Köyü, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan şirin bir yerleşim yeri.

Emirli Köyü, Pendik ilçe merkezine 25, şehir merkezine 77 km mesafede yer almaktadır. Ömerli Barajı'nın geçtiği yerlerden biri olduğu için sakin ve enfes bir kamp tecrübesi yaşayabilirsiniz.

Şile-Ağva hattında takılmak

Şile ilçesine bağlı Sofular Köyü, Karadeniz'e kıyı hafta sonu deniz tatili veya kamp için tercih edilebilecek yerlerden.

İstanbul'a 83 km uzaklıkta yer alan Karacaköy Kamp Alanı, deniz severlere eşsiz bir tatil imkânı sunmaktadır.

Şile'ye 17 km uzaklıkta bulunan Bıçkıdere Köyü sahile yürüme mesafesi olan konumuyla denize girilebilir alanın yanı sıra çadır kampı için de müsait yerler barındırıyor.

Çatalca'da bulunan Mamatra Koyu, şehir merkezine 110 km uzaklıkta bulunuyor. Küçük bir cenneti anımsatan koy, özellikle gençler tarafından tercih edilmekte.

Şile ve Ağva ilçeleri arasında kalan, sırtını yemyeşil ormanlara yaslayan, az da olsa sahile yürüme mesafesi bulunan Kabakoz Köyü, ormanlık alanda veya sahilde kamp yapabileceğiniz iki farklı konuma sahip.

Arnavutköy'den Burgazada'ya

Arnavutköy sınırları içerisinde yer alan Yassıören Köyü, sahip olduğu doğası ile yürüyüş ve kamp yapmaya müsait bir yerdir. Köy yeri ufaktır ve yaşayan insan sayısı da az.Ömerli Barajı kıyısında sessiz ve fazlasıyla huzur verici bir yer. İstanbul'a çok da uzak olmayan mesafede kamp için tercih edebilirsiniz.

Polonezköy ormanlarında kamp yapmak için tüm imkânlar mevcut. Market alışveriş için ilçe merkezinde ihtiyaçlarını alabilirsiniz.

Madam Martha Koyu, Burgazada'da bulunuyor. Yemyeşil doğaya Marmara'nın mavisi eşlik ediyor. Güneşi buradan batırmak unutulmayacak bir kamp deneyimi yaşatabilir.

Karadeniz'in kıyısında popüler gezinti ve deniz tatili yerlerinden biri olan Riva'da bulunan Elmas Burnu Tabiat Parkı sunduğu hizmetler bakımından ve sahile olan yakınlığı nedeniyle pek çok İstanbullunun hafta sonu kaçıp geldiği yerlerden biridir.

İşte ülkemizde deneyimleyebileceğiniz en önemli kamp alanlarından bazıları:

Yedigöller-Yazılı Kanyon ve İnbükü tercihi

Bolu sınırları içerisindeki Yedigöller Milli Parkı; en çok tanınan ideal kamp alanlarından biri.Burada kamp yaparken fotoğraf çekebilir, yürüyüş yapabilir hatta olta balıkçılığıyla ilgilenebilirsiniz.

Yazılı Kanyon, Isparta il sınırları içerisinde yer alıyor. Bölgede kamp yapmak anlattığımız diğer yerlere göre daha rahat. Çünkü yanınıza yiyecek getiremediyseniz eğer, kanyonda balık çiftlikleri ve küçük işletmelerden faydalanabilirsiniz.

İnbükü Orman Kampı / Marmaris'te; karavanlara da yer var ve kamp alanında balık da avlama imkanınız bulunuyor.

Kelebekler Vadisi; Fethiye'de hem denize girebileceğiniz, hem de oksijen dolu bir havada, ulaşımı zor gizemli bir koyda tabiatın tadını çıkarabileceğiniz zorlu bir kamp yeri.

Torkul yaylası-Kaş ve Adrasan havası

Düzce Torkul yaylası ve göleti özellikle bahar aylarında kamp yapmak için oldukça ideal. Çünkü bu aylarda yeşilin ve doğanın harika renklerine tanık oluyorsunuz.

Kaş'ta kampçılar için ayrılmışmış bir bölge ve bir işletme var. Bu işletmede çadır, bungalov ve karavan alanları mevcut. İşletme olmasından dolayı her şey düzenli ve temiz.

Zengin florası, dört mevsim karlı tepeleri, yeşilin her tonuna sahip çayırları ve sık ormanlarıyla Kaçkarlar insanı adeta bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Dağların zirvesinde bulunan göller de görülmeye değer noktalardan.

Adrasan'da çok sayıda tesis de hizmet veriyor. Ama doğanın kucağında her sabah dalga sesleriyle uyuyup uyanmak istiyorsanız çadırınızı alın ve sahile en yakın mesafedeki ağacın altına kurun.

Köprülü Kanyon-İğneada ve Akyaka tercihi

Köprülü Kanyon, dünyanın en zengin bitki çeşidini içinde barındırıyor. Antalya sınırları içerisinde yer alan kanyonda çadırlarınızla veya karavanınızla kamp yapabilirsiniz. Tabii kamp bölgesini de seçebilme alternatifiniz bulunuyor.

Akyaka - Gökova'da ister Azmak Nehri yanına isterseniz de çam ağaçlarının gölgesine kısacası, canınız nerede kalmak isterse çadırınızı oraya kurabilirsiniz. Denize yakınlığıyla, 300 çadır ve 70 karavan kapasitesiyle, aynı zamanda içerdiği 8 koyla görülmesini şiddetle tavsiye ettiğimiz bir kamp alanı da Gökova Orman Kampı.

İğneada, kumsalıyla, güneşiyle, İğneada Longozu'yla, birçok doğa sporlarıyla kamp yapılabilecek muhteşem bölgelerden biri. İğneada'da birçok kamp alanı bulmak mümkün.

Nemrut'tan Salda'ya uzanan tablo

Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'nın geriye bıraktığı heykellerle turistler tarafından en merak edilen noktalar arasında yerini almış durumda.

Bafa, muhteşem doğasıyla sizi çağırıyor. 2000 yıl önceye dayanan geçmişi ile Bafa Gölü, antik dönemin ünlü filozofu Heraklit'in memleketi olarak biliniyor.

Salda, beyaz kumları ve berrak suyuyla oldukça davetkar. Gölün hemen kıyısına çadırınızı kurabileceğiniz gibi ormanlık alana da çadırınızı kurabilirsiniz.