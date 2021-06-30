Türkiye kuşlar için 'cennet'

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470'e yakın kuş türü ülkemizin sınırları içerisinde gözlemlenmektedir. Bunların dörtte biri Türkiye'de yumurtlamayan ve sadece kış aylarında gelen göçmen kuşlar

Bitki çeşitliliği ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye kuş türü açısından da önemli bir yere sahip. Ülkenin çok değişik köşelerinde yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapan milli alanlar ise yerel ve uluslararası ziyaretlere kapı aralarken bilimsel çalışmalara da kaynaklık teşkil ediyor.

470'e yakın kuş türü ülkemizin sınırları içerisinde gözlemlenmektedir.Bunların dörtte biri Türkiye'de yumurtlamayan ve sadece kış aylarında gelen göçmen kuşlar.

İşte ülkemizin en önemli kuş cennetlerinden bazıları:

Manyas Kuş Cenneti

Balıkesir'deki Manyas Kuş Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Manyas Kuş Cenneti, 1975 yılında Avrupa Konseyi'nin A Sınıfı Diploması'nı almayı hak etmiştir.Göl; küçük karabatak, tepeli pelikan, küçük akbalıkçıl, gece balıkçılı, sumru, mahmuzlu kız kuşu açısından önemli bir üreme alanıdır. Ak pelikanlar göç döneminde, tepeli pelikan, dikkuyruk ve küçük karabatak kış mevsiminde alanda beslenir.

Nallıhan Kuş Cenneti

Nallıhan Kuş Cenneti, Ankara'daki Sarıyar Barajı'nın hemen yanındaki yapay bir sulak alan ekosistemidir.Aladağ Çayı'nın Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde, kuşların daha yoğun olarak görüldüğü 425 ha'lık alan 1994 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tefrik edilmiş ve avcılık yasaklanmıştır. Sahada avcılığın yasaklanması, insan faaliyetlerinin sınırlandırılması ve kamuoyunda farkındalık düzeyinin artmasıyla, kuşlar güvenle üreyebilecekleri ve barınabilecekleri bir alana kavuşmuştur.



Bafa Gölü Kuş Cenneti

Bafa Gölü Kuş Cenneti, Kızılırmak Deltası'nda yaklaşık olarak 16 bin hektar büyüklüğünde bir alana yayılmış ve bu alanda 260 çeşit kuş olduğu tahmin ediliyor. Gölün kıyıları, Ege Denizi'nin kıyıları gibi girintili çıkıntılıdır. Bu özellik göle ayrı bir güzellik verir. Doğal set gölü olan Bafa Gölü'nde birçok küçük ada vardır. Bazılarında tarihsel yapı kalıntıları bulunan bu adalardan başlıcaları Hayaletada, İkizada ve Menet Adasıdır. Göl kıyısında ise, antik liman kentleri Herakleia ve Pyrrha'nın kalıntıları var.

İzmir Kuş Cenneti

İzmir Kuş Cenneti, Gediz Deltası'nda bulunur, Ege'nin en büyük akarsularından Gediz Nehri'nin beslediği ovalarda bitki çeşitliliği de geniştir.Türkiye'de flamingoların ürediği iki alandan biri olan İzmir Kuş Cenneti 30 bin kadar flamingo da var. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikan da aynı alanda ürüyor. Yaban kedisi, domuzu ve tilkisinin yaşamını sürdürdüğü Gediz Deltası ekolojik yanıyla da; Ramsar Alanı, 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Yaban Hayatını Koruma gibi ulusal ve uluslararası birden fazla koruma statüsüne sahip.

Göksu Deltası Kuş Cenneti



Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti, birçok kuş türünün kışladığı bölge olma özelliğiyle dikkati çekiyor.300'ü aşkın kuş çeşidiyle yabani hayat zenginliği oluşturan deltada, Akdeniz'in sadece belli özel bölgelerinde yaşayan sazhorozu da gözlemlenebiliyor.

Efteni Gölü Kuş Cenneti

Göçmen kuşların konakladığı sahalardan biri olan Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti, yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Leylek, yaban ördeği, tepeli beyaz balıkçıl, angut, sakar meke, kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların konakladığı bölge, kuş gözlemcilerinin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Erçek Gölü Kuş Cenneti

Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan Erçek Gölü Kuş Cenneti, kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, flamingo, yaz ördeği gibi onlarca kuş türünü barındırıyor. Yerel türlerin yanı sıra flamingo gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanları arasında yer alan Erçek Gölü Kuş Cenneti, ulusal ve uluslararası sınıflandırmalarda önemli kuş alanları arasında "B" sınıfı sulak alanlar içinde gösteriliyor.

Darıca Kuş Cenneti

"Türkiye'nin canlı gen bankası" olarak anılan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, 100'e yakın kuş türü ile yaklaşık 800 kuş barınıyor.

Hayvanat bahçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin çoğalması için de önemli çalışmalar yapıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Sultan Sazlığı Yay Gölü Kuş Cenneti

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Yay Gölü, 2006 yılında milli parka dönüştürülmüştür. Erciyesin kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıktaki, Sultan Sazlığı ev sahipliği yaptığı 300 civarında kuş türü ve 400'e yakın bitki türü ile doğayı gözlemlemek isteyenler için adeta bir cennettir. Aralarında turna, filamingo ve dikkuyruğunda olduğu kuşlardan kimi yaşam alanı olarak, kimi durup dinlenmek için, kimide yavrularını dünyaya getirmek için bu güzel sulak alanı tercih ediyor.

Birecik Kuş Cenneti

Şanlıurfa Fırat Vadisi üzerinde bulunan Birecik Kuş Cenneti dünyada sayıları azalmış olan kelaynaklara ev sahipliği yapıyor.Burada bulunan Birecik Kelaynak Üretim Merkezi'nin temelleri 1977 yılında atılmış ve merkez o tarihten itibaren kelaynakların beslenmesi, korunması ve üretilmesi açısından dünya çapında bir öneme sahip olmuştur.