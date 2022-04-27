Ramazan Bayramında Ankara’da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

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Ramazan Bayramı dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişi tarafından coşkuyla bekleniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak olan vatandaşların gündeminde bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı yer alıyor. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Bayramda sevdikleriyle görüşmek için plan yapanlar toplu taşıma ulaşım ağlarının bedava olup olmadığını merak ediyor. Havaların da ısınmasıyla birlikte Ankara'da oturan kişiler "Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi 2022?

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı için toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı belli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik hizmetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacağını duyurdu. Belediye, arife gününden itibaren mezarlıklarda ring seferleri düzenleneceğini de açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, bayram boyunca saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.