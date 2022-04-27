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TIMETURK / DÜNYA / Pasifik’te Çin ile Japonya arasında gerginlik

Pasifik’te Çin ile Japonya arasında gerginlik

Çin bandıralı bir donanma gemisinin, Japonya'nın Kagoşima eyaleti yakınlarında ülke kara sularına girdiği bildirildi.

3 Saat Önce
2022-04-27 13:52:56
Pasifik’te Çin ile Japonya arasında gerginlik

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait bir donanma gemisi, güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Kuçinoerabu Adası'nın batısında seyretti.

Japon kara sularını ihlal eden geminin Yakuşima Adası'nın güneyine yönelerek yaklaşık 3 saat bölgede kaldığı kaydedildi.

PROTESTO VERİLDİ

Gemi, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ile Japon Sahil Güvenliğinin gözleminde, Kagoşima bölgesinden ayrıldı.

Bakanlık, bölgedeki söz konusu kara suları ihlalinin Kasım 2021 sonrası ilk olduğunu, Pekin hükümetine diplomatik protesto verildiğini duyurdu.

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