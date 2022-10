Mikla Restoran nerede? Mikla Michelin yıldızı nasıl, neden aldı? Mikla Restoran'ın şefi kim?

GEZİ

İstanbul Beyoğlu Pera'da bulunan Mikla 'Yeni Anadolu Mutfağı' ile 1 Michelin yıldızının sahibi oldu. Mikla Restoran nerede? Mikla Michelin yıldızı nasıl, neden aldı? Gelin Mikla Restoran'a ve menü özelliklerine birlikte bakalım...

Mikla, çağdaş bir “İstanbullu” restoranı yaratma düşüncesiyle Ekim 2005'te açıldı. Şef ve kurucu ortağı Mehmet Gürs, Mikla'yı yaratırken Türk ve İskandinav birikimini genel dokuya çarpıcı bir denge ile yansıtarak Mikla'nın örneğinin öncüsü olmasını sağlamıştır. "Yeni Anadolu Mutfağı" (Ağustos 2012) konsepti ile Mikla, kaliteli yemek misyonuna bir artı daha katmış, yerel ve uluslararası platformda tuttuğu öncü çıtayı daha da yukarı çekmeyi başarmıştır. Kullanılan her malzemenin özünde o toprakların ve insanların geleneklerini yansıttığı inancını savunan Mikla'da, Anadolu'nun her köşesinden özenle seçilen, “genellikle mütevazı” ama “soylu” malzemeler büyük bir saygı ile yorumlanmaktadır.

Gürs, Mikla'nın internet sitesinde 'Yeni Anadolu Mutfağı' tanımı içinse şu yorumu yapıyor: "Bölge mutfağını taze bir bakış açısı ile ele alma vakti geldiğinin düşüncesindeyim. Geçmişteki zengin mutfak kültürlerinin hem bugün hem de gelecekte var olabilmeleri için yeni bir yaklaşım vazgeçilmez. Yeni Anadolu Mutfağı'nın kalıpları yok; mutfağa bir yaklaşım, onu algılama ve ele alma biçimidir. Bu yaklaşım birçok şekilde ve alanda yorumlanmalıdır."

İstanbul'da 2005 yılında kurulan Mikla'nın artık bir MICHELIN yıldızı var...

MICHELIN VE 1 YILDIZ

Mikla'nın MICHELIN yıldızı alma gerekçesi şöyle açıklandı: Beyoğlu Pera'daki Mikla, Anadolu geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan kreasyonlar, bir lezzet patlaması sunuyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası MICHELIN Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birer örneğidir.

MİKLA RESTORAN NEREDE?

Bir MICHELIN Yıldızı: Yüksek Kalite Mutfak, uğramaya değer

Akdeniz mutfağı, modern mutfak

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18. kat Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye

Telefon: 212 293 56 56

Instagram: instagram.com/miklarestaurant

Mikla hakkında Michelin rehberinde şu yorum yapılıyor:

Mehmet Gürs'ün Yeni Anadolu Mutfağı geleneğe saygıyı yenilik duygusuyla birleştiriyor. Her şeyin ötesinde, ustalığın önemini ve Türkiye'nin sunduğu büyük ürün çeşitliliğini vurguluyor. Şef, tedarikçileri için harika bir elçi olduğunu gösteriyor. En kaliteli malzemelerle çalışıyor (ve bu kesinlikle şarap listesi için geçerli!) ve onlara, gereksiz telaştan arındırılmış orijinal yemeklerde yer almanın gururunu yaşatıyor. Burada her şey lezzetlerin derinliği çevresinde dönüyor. Şef Gürs'ün yemekleri başlı başına karmaşık değil, ancak karmaşıklıkları lezzetlerin hassas uyumunda yatıyor. Örneğin, hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot dokunaçları, hafif tatlı bir sos ilavesiyle zenginleştiriliyor. Semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası hoş bir keskin tat sunuyor. Yoğun bir sebze sosu ve kurutulmuş balık yumurtası ekleyin ve her lokmada dikkatinizi çeken büyüleyici bir tat elde edin. Etten uzak durmak isteyenler ise şefin her zaman hazır bir vegan menüsünün bulunduğunu bilmekten mutluluk duyacaktır. Stil sahibi Mikla'da macera sizi bekliyor. Bu aynı zamanda ortam için de geçerli. Marmara Pera otelinin on sekizinci katından aldığınız 360° muhteşem İstanbul manzarası gerçekten de bunun mükafatı!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.