DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

GEZİ



Mikla Restoran nerede? Mikla Michelin yıldızı nasıl, neden aldı? Mikla Restoran'ın şefi kim?

2 Saat Önce Yazıldı - 687 Kelime

İstanbul Beyoğlu Pera'da bulunan Mikla 'Yeni Anadolu Mutfağı' ile 1 Michelin yıldızının sahibi oldu. Mikla Restoran nerede? Mikla Michelin yıldızı nasıl, neden aldı? Gelin Mikla Restoran'a ve menü özelliklerine birlikte bakalım...



Google News - Timeturk

ABONE OL
13.10.2022 20:46:14

İstanbul Beyoğlu Pera'da bulunan Mikla 'Yeni Anadolu Mutfağı' ile 1 Michelin yıldızının sahibi oldu. Mikla Restoran nerede? Mikla Michelin yıldızı nasıl, neden aldı? Gelin Mikla Restoran'a ve menü özelliklerine birlikte bakalım...

Mikla, çağdaş bir “İstanbullu” restoranı yaratma düşüncesiyle Ekim 2005'te açıldı. Şef ve kurucu ortağı Mehmet Gürs, Mikla'yı yaratırken Türk ve İskandinav birikimini genel dokuya çarpıcı bir denge ile yansıtarak Mikla'nın örneğinin öncüsü olmasını sağlamıştır. "Yeni Anadolu Mutfağı" (Ağustos 2012) konsepti ile Mikla, kaliteli yemek misyonuna bir artı daha katmış, yerel ve uluslararası platformda tuttuğu öncü çıtayı daha da yukarı çekmeyi başarmıştır. Kullanılan her malzemenin özünde o toprakların ve insanların geleneklerini yansıttığı inancını savunan Mikla'da, Anadolu'nun her köşesinden özenle seçilen, “genellikle mütevazı” ama “soylu” malzemeler büyük bir saygı ile yorumlanmaktadır.

Gürs, Mikla'nın internet sitesinde 'Yeni Anadolu Mutfağı' tanımı içinse şu yorumu yapıyor: "Bölge mutfağını taze bir bakış açısı ile ele alma vakti geldiğinin düşüncesindeyim. Geçmişteki zengin mutfak kültürlerinin hem bugün hem de gelecekte var olabilmeleri için yeni bir yaklaşım vazgeçilmez. Yeni Anadolu Mutfağı'nın kalıpları yok; mutfağa bir yaklaşım, onu algılama ve ele alma biçimidir. Bu yaklaşım birçok şekilde ve alanda yorumlanmalıdır."

mikla_restoran_2

İstanbul'da 2005 yılında kurulan Mikla'nın artık bir MICHELIN yıldızı var...

MICHELIN VE 1 YILDIZ

Mikla'nın MICHELIN yıldızı alma gerekçesi şöyle açıklandı: Beyoğlu Pera'daki Mikla, Anadolu geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan kreasyonlar, bir lezzet patlaması sunuyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası MICHELIN Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birer örneğidir.

MİKLA RESTORAN NEREDE?

Bir MICHELIN Yıldızı: Yüksek Kalite Mutfak, uğramaya değer

Akdeniz mutfağı, modern mutfak

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18. kat Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye

Telefon: 212 293 56 56

Instagram: instagram.com/miklarestaurant

Mikla hakkında Michelin rehberinde şu yorum yapılıyor:

Mehmet Gürs'ün Yeni Anadolu Mutfağı geleneğe saygıyı yenilik duygusuyla birleştiriyor. Her şeyin ötesinde, ustalığın önemini ve Türkiye'nin sunduğu büyük ürün çeşitliliğini vurguluyor. Şef, tedarikçileri için harika bir elçi olduğunu gösteriyor. En kaliteli malzemelerle çalışıyor (ve bu kesinlikle şarap listesi için geçerli!) ve onlara, gereksiz telaştan arındırılmış orijinal yemeklerde yer almanın gururunu yaşatıyor. Burada her şey lezzetlerin derinliği çevresinde dönüyor. Şef Gürs'ün yemekleri başlı başına karmaşık değil, ancak karmaşıklıkları lezzetlerin hassas uyumunda yatıyor. Örneğin, hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot dokunaçları, hafif tatlı bir sos ilavesiyle zenginleştiriliyor. Semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası hoş bir keskin tat sunuyor. Yoğun bir sebze sosu ve kurutulmuş balık yumurtası ekleyin ve her lokmada dikkatinizi çeken büyüleyici bir tat elde edin. Etten uzak durmak isteyenler ise şefin her zaman hazır bir vegan menüsünün bulunduğunu bilmekten mutluluk duyacaktır. Stil sahibi Mikla'da macera sizi bekliyor. Bu aynı zamanda ortam için de geçerli. Marmara Pera otelinin on sekizinci katından aldığınız 360° muhteşem İstanbul manzarası gerçekten de bunun mükafatı!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

İkbal Gürpınar kimdir?
Sean Connery kimdir?
Dilay Kemer kimdir?
Hikmet Karagöz kimdir?
Ömer Selim Alan kimdir?
Celal Köse kimdir?
Mehmet Çakın kimdir?
Murat Zorluoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu kimdir?
Mehmet Yarka kimdir?
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
Hilmi Bilgin kimdir?
Mustafa Demir kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Rahmi Metin kimdir?
Hilmi Güler kimdir?
Emrah Özdemir kimdir?
Rasim Arı kimdir?
Feyat Asya kimdir?
Selahattin Gürkan kimdir?
Uğur İbrahim Altay kimdir?
Tahir Büyükakın kimdir?
Mehmet Abdi Bulut kimdir?
Mehmet Saygılı kimdir?
Memduh Büyükkılıç kimdir?
Hayrettin Güngör kimdir?
Şükrü Başdeğirmen kimdir?
Ercan Çimen Kimdir?
Aytekin Şenlikoğlu kimdir?
Fatma Şahin kimdir?
Mehmet Sekmen kimdir?
Şahin Şerifoğulları kimdir?
Faruk Özlü kimdir?
Osman Zolan kimdir?
Halil İbrahim Aşgın kimdir?
Alinur Aktaş kimdir?
Nesrullah Tanğlay kimdir?
Erdal Arıkan kimdir?
Yücel Yılmaz kimdir?
Evren Dinçer kimdir?
Savcı Sayan kimdir?
Mehmet Zeybek kimdir?
Süleyman Kılınç kimdir?
Osman Durmuş kimdir?
Vedat Öztürk kimdir?
Soner Yalçın kimdir?
Mustafa Bıyık kimdir?
Necattin Demirtaş
Mehmet Çerçi kimdir?
Dede Yıldırım kimdir?
Mustafa İlmek kimdir?
Atilla Zorlu kimdir?
Salih Atakan Duran kimdir?
Mehmet Aziz Tuna kimdir?
Abdulkadir Şahiner kimdir?
Ünal Çetin kimdir?
Saim Zileli kimdir?
Özlem Akçin kimdir?
Nurettin Güney kimdir?
Kürşat Engin Özcan kimdir?
Aytekin Kaya kimdir?
Halil Öztürk kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
İsmail Hakkı Esen kimdir?
Rafet Vergili kimdir?
Galip Vidinlioğlu kimdir?
Cemal Akın kimdir?
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bekir Aksun kimdir?
Hilmi Bilgin
Kadir Kara kimdir?
Savaş Kalaycı kimdir?
Alim Işık kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Bekir Coşkun kimdir?
Mansur Yavaş kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Zeydan Karalar kimdir?
Özlem Çercioğlu kimdir?
Osman Gürün kimdir?
Vahap Seçer kimdir?
Lütfü Savaş kimdir?
Kadir Albayrak kimdir?
Fırat Tanış kimdir?
Emin Pazarcı kimdir?
Kemal Çebi kimdir?
Nesrin Nas kimdir?
Muhittin Böcek kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Muhiddin Gülal kimdir?
Nükhet Duru kimdir?
Gazali karakterine hayat veren Cemal Toktaş kimdir?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Gigi Hadid Kimdir?
Berfu Güven kimdir?
Hikmet Çetin kimdir?
İsmail Saymaz kimdir?
Taner Ölmez kimdir?
Oğuz Atay kimdir?
Hakan Bayrakçı kimdir?
Fahrettin Koca Kimdir?
Süleyman Soylu
Burçin Terzioğlu kimdir?
Hakkı Bulut kimdir?
Mehmet Sarı
Ahmet Aras kimdir?
Aslı Enver kimdir?
Alaaddin Çakıcı kimdir?
İbrahim Erkal kimdir?
Sürgün Prenses Süreyya kimdir?
Binnur Kaya kimdir?
Che Guevara kimdir?
Can Gürzap kimdir?
Muammer Keskin kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu
Battal İlgezdi kimdir?
Halil Sezai kimdir?
Kenan Karaman kimdir?
Şevval Şahin kimdir?
Gözde Atasoy kimdir?
Aya Nikola kimdir?
Hasan Sabbah
Irmak Arıcı kimdir?
İlhan Ocaklı kimdir?
İlhan İrem kimdir?
Johnny Nash kimdir?
Emmanuelle Charpentier kimdir ?
Jak Kamhi kimdir?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Kobra Murat Kimdir?
Van Halen grubunun lideri Eddie Van Halen (Edward Lodewijk Van Halen) kimdir?
Ali Kılıç kimdir?
Ahmet Cin kimdir?
Nihat Genç kimdir?
Ersin Tatar kimdir?
Önder Kahveci kimdir?
Joe Biden kimdir?
Şenol Kazancı kimdir?
Tunç Soyer kimdir?
Haydar Baş kimdir?
Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?
Sadettin Teksoy kimdir?
Ali Kırca kimdir?
Celaleddin Harzemşah kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?
Mike Pence kimdir?
İzzet Altınmeşe kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
İlyas Salman kimdir?
Ali Kopuz kimdir?
Ali Haydar Bozkurt kimdir?
Michael Schumacher kimdir?
Sulhi Dönmezer kimdir?
Pablo Escobar kimdir?
Kerem Alışık kimdir?
Emre Aşık kimdir?
Emine Erdem kimdir?
Fahir Atakoğlu kimdir?
Fazıl Say kimdir?
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kimdir?
Nail Olpak kimdir?
Adil Pelister kimdir?
Sultan Sencer kimdir?
Sultan Alp Arslan kimdir?
Emre Konuk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?
Melikşah kimdir?
İlham Aliyev kimdir?
Armen Sarkisyan kimdir?
Deli Petro kimdir?
Nihat Özdemir kimdir?
Ümit Besen kimdir?
Şekip Avdagiç kimdir?
Can Ataklı kimdir?
Mert Fırat Kimdir?
Nick Nolte kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Ekrem Yüce
Mutlu Işıksu kimdir?
Suna Kıraç kimdir?
Ali Kuşçu
Mustafa Palabıyık Kimdir?
Galip Aykaç kimdir?
Pegasus sahibi Ali Sabancı kimdir?
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?
Hasan Karal kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hasan Karal DEVA Partisi'ne mi katıldı?
Murat Ongun kimdir?
Arzu Erdem kimdir?
Ahmet Sarıkurt Kimdir ?
Mehmet Sekmen
Hasan Avcı kimdir?
Hasan Fehmi Kinay kimdir ?
Yücel Yılmaz kimdir?
Shinji Kagawa kimdir?
Asya Bibi kimdir?
Abdullah Kiğılı kimdir ?
Abdullah Kavukcu kimdir ?
Abdullah Ağar kimdir ?
Abdülkadir Aksu Kimdir ?
Abdülhak Hamit Tarhan kimdir ?
Abdülaziz İbn-i Suud kimdir ?
Abdülaziz Bayındır kimdir?
Abdul Kader Keta kimdir?
Abbas Sayar kimdir?
Barış Manço kimdir ?
İlkin Başar Özal kimdir ?
Osman Atalay kimdir?
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
Halil İbrahim Aşgın
Burhan Sakallı kimdir ?
Hüseyin Boz kimdir ?
Ayhan Gider kimdir ?
Erdal Arıkan
Yücel Yılmaz
Mehmet Zeybek
Kahtani kimdir?
Erol Mütercimler kimdir?
Kemal Sunal kimdir ?
Yavuz Baysan kimdir?
Fuat Oktay kimdir?
Edward Said kimdir?
Ahmet Kaya kimdir ?
Robert De Niro
Ziya Gökalp kimdir?
Paul Gardner Allen kimdir?
Liyakat Ali Han kimdir ?
Mircea Lucescu kimdir?
Nedim Şener kimdir?
Levent Kırca kimdir?
Usain Bolt kimdir?
Arda Turan kimdir ?
Berkay kimdir?
Özlem Ada Şahin kimdir?
Yusaku Maezawa kimdir?
Melania Trump kimdir?
Cemal Kaşıkçı kimdir ?
Zeliha Eliaçık kimdir?
Montserrat Caballé kimdir?
Meng Hongwei kimdir?
Necati Şaşmaz kimdir?
Aziz Kocaoğlu kimdir ?
Eren Erdem kimdir?
Can Dündar kimdir?
Nusret kimdir? Nusret aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
Erişah Arıcan kimdir?
Mehmet Öz kimdir?
Atalay Filiz kimdir ?
Ferhat Tunç kimdir?