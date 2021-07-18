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Evliya Çelebi'ye 'kaynaklık' eden şehirler

56 Dakika Önce Yazıldı - 820 Kelime

İstanbul’dan Van’a, Kırım’dan Kahire’ye gezdiği diyarları kitabında toplayan Evliya Çelebi için Anadolu ayrı bir kaynak.....



Google News - Timeturk

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18.07.2021 00:04:13

Seyahat dendiği zaman ünlü gezgin Evliya Çelebi akıllara elir. İyi bir aileden gelen ve eğitimli bir genç olan Evliya Çelebi, Saray'da yüksek kademelere gelebilecekken bir gezgin olmayı tercih eder ve hayatı boyunca devam edecek olan gezilerine genç yaşta başlar.

Halkbank Kültür ve Yaşam'da yer alan bilgiye göre; Gezileri sırasında günümüzde birçok dile çevrilmiş olan 10 ciltlik eseri Seyahatnâme'yi yazar. İstanbul'dan Van'a, Kırım'dan Kahire'ye gezdiği diyarları bu büyük eserde toplar. Seyahatnâme'nin özelliği, Evliya Çelebi'nin gezdiği yerin kültürel değerlerini, halkının yaşayışını, coğrafyasını, iklimini tüm açılarıyla ve çok sade bir dille okuyucuya aktarmasıdır.
Bu aktarımlar arasında bulunan illere de bu satırlarda yer vermek istedik:

Gaziantep

Gaziantep'e hangi mevsimde giderseniz gidin lezzetli kebapları, baklavaları, katmerleri yemeden dönmeyin. Dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Zeugma Müzesi'ni ziyaret etmek, Zincirli Bedesten'den alışveriş yapmak da bu güzel şehre özel etkinlikler arasında yer alıyor.

Tarsus

Adana ile Mersin arasında yer alan Tarsus, çok eski bir yerleşim yeridir. Efsanevi İpek Yolu'nun duraklarından biri olan bu şehirde görülecek birçok tarihi yer bulunur. 12.yüzyıldan kalan St. Paul kilisesi, 15 metre yüksekliğindeki Tarsus Şelalesi, Şahmeran Hamamı ve Yedi Uyurlar Mağarası'nı gezerek güzel bir kültür gezisi gerçekleştirebilirsiniz.

Tokat

Orta Karadeniz'in merkezlerinden biri olan Tokat oldukça eski bir yerleşim yeridir. Tokat gezinizde, oluşumu tam 3.5 milyon yıla yayılan Ballıca Mağarası'nı kesinlikle görmeniz önerilir. Roma döneminden kalma bir antik şehir olan Sulusaray, Tokat'ı ziyaret etmek için başlı başına bir sebeptir. Ayrıca Kaz Gölü'nün kenarında doğanın tadını çıkarıp değişik kuş türlerini yerinde görebilirsiniz.

Isparta

Göller Bölgesi'nde yer alan Isparta, doğa meraklıları için harika bir tatil beldesidir. Eğirdir Gölü çevresinde yamaç paraşütü yapabilir, Kovada Gölü Milli Parkı'nda tabiatın tadını çıkarabilir, Kelebek Vadisi'nin manzarasına bakarak hayallere dalabilirsiniz. Isparta'ya kadar gitmişken ünlü gül bahçelerini gezmeyi de unutmayın.

Silifke

Mersin sınırları içinde bulunan Silifke, birçok antik kente ev sahipliği yapar. Helenistik çağdan kalan Uzuncaburç ve Olba Antik Kenti, Şeytan Deresi Kanyonu'nda bulunan, M.Ö. 1. yüzyılda yapıldığı düşünülen taş kabartmaları Adam Kayalar, Silifke'nin görülmesi gereken yerleri arasındadır. Susanoğlu gibi plajlar da deniz turizmi açısından oldukça çekicidir.

Sinop

Türkiye'nin en kuzey noktasını oluşturan ve bir yarımada olan Sinop, plajları ve yaylaları ile yaz mevsimi için ideal bir tatil yeri. Kültür turizmi açısından da önemli bir merkez olan Sinop'ta, Sinop Kalesi ve Sinop Müzesi gezilecek yerlerin başında gelir. Erfelek Şelaleleri ise her göreni büyüler.

Bolu

Göynük evleri, Mudurnu evleri, Gerede Asar Kalesi, Orta Hamam, Süleyman Paşa Hamamı, Bolu'nun görülmesi gereken yerleri arasında bulunur. Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Tabiat Parkı doğada olmayı sevenler için Bolu'yu eşsiz kılar. Diğer yandan Bolu sınırları içinde bulunan Kartalkaya kış sporları için mükemmel bir adrestir.

Kütahya

Murat Dağı, Porsuk Barajı, Gölcük Yaylası tertemiz havaları ve yemyeşil bitki örtüleriyle doğada zaman geçirmek, piknik yapmak için harika yerlerdir. Kütahya'nın sembolü olan porselen ve çiniler, kaplıcalar, şifalı sular bu şehri ziyaret etmek için birçok sebep sunar.

Manisa

Manisa ziyaretinizde Spil Dağı Milli Parkı'nı ziyaret ederek burada yetişen yaban atlarını görebilirsiniz. Şehrin görülmesi gereken yerlerinden biri olan Ağlayan Kaya ise acıklı mitolojik öyküsüyle dikkat çeker. Sardes Antik Kentine giderek, parayı bulan Lidyalıların başkentini görebilir, ziyaretinizi denk getirebilirseniz Mesir Macunu Festivali'ne katılabilirsiniz.

Erzurum

Kış aylarında Palandöken'deki kayak merkezinde sporun tadını çıkarabilir, Tortum Şelalesi'nin etkileyici manzarasının karşısında piknik yapabilir, Çifte Minareli Medrese gibi eserleri ziyaret edebilirsiniz. Erzurum geziniz sırasında, şehrin simgesi olan Oltu taşından tespihleri, aksesuarları keşfetmeyi de unutmayın.

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