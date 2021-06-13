Dünyanın en izole bölgeleri

GEZİ

İnsanlar kalabalıktan biraz olsun uzaklaşabilmek için sakin yerler ararken dünyada öyle ıssız yerler var ki hem yaşamla iç içe hem de izole olmuş durumda

Dünyanın çok farklı coğrafyalarında öyle yerleşim yerleri var ki koca bir kasabada 100 -150 kişi yaşarken kimi adalarda ise birkaç kişi ikamet ediyor. Hepsinin de ortak noktası dünyadan izole ve en ıssız bölgede olmaları.

İşte dünyanın gidip görebileceğiniz en ıssız bölgeleri:

Longyearbyen

Dünyanın en kuzeyindeki şehir Longyearbyen, Kuzey Buz Denizi'nde Norveç'e bağlı takımadalardan biri.Burada 2100 kişinin yaşadığı biliniyor. Bölgenin en büyük özelliklerinden birisi de burada bu zamana dek hiçbir suçun işlenmemiş olması.

Kuzey Kutbu'na çok yakın olması nedeniyle ekim-şubat arası gece, nisan-ağustos arası gündüz yaşanan Longyearbyen'de, olağanüstü bir hal durumuna karşın 4.5 milyon civarında tohum saklandığı biliniyor. Oslo'dan direkt uçuş var.

Cape York Yarımadası, Avustralya

Avustralya'nın en kuzey noktası olan Cape York, timsahlarla yüzen bir yarımadadır. Ancak spor yapmak ve balık tutmaya gitmek için harika bir yerdir. Arazi, turizm endüstrisini de yöneten beş yerli topluluğa aittir. Cape York, Cairns'ten arabayla yaklaşık 28 saat uzaklıkta ama bu yarım adaya giderken dört tekerlekten çekişi olan bir araç kiralama zorunluluğu var.

Falkland Adaları

3000 küsur kişinin yaşadığı bir ada, Arjantin'in yakınlarında yer alıyor. Adada yaklaşık 60 milyar varil petrol bulunduğu tahmin edildiğinden, İngilizlerin buraya göz dikmesi sonucu Arjantin-İngiltere gerginliği de son bulmuyor.

Neredeyse tamamı İngiliz asıllı olan halk, 2013 referandumu sonunda İngiliz yönetimine devam edilmesini istedi, Arjantin ise referandumu tanımadığını açıkladı.

Sable Adası, Kanada

Dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan Sable Adası, Kanada'ya bağlı. Adada yaşayan bir kişinin bulunduğundan bahsedilmekte.Sable Adası'ını genç bir öğrenciyken ziyaret eden Zoe Lucas, buradaki vahşi atlara, kuşlara ve doğaya aşık oldu. Daha sonra adaya taşınmaya karar verdi ve 40 yıldan uzun süredir adada yaşıyor. Ada yaşamına çabuk adapte olduğunu belirten Lucas'a ihtiyaç duyduğu malzemeler haftada bir kez uçakla adaya getiriliyor.

Changtang, Tibet

“Dünyanın Çatısı” olarak bilinen Changtang'ın rakımları 4.000 ila 9.000 fit arasında değişiyor. Ayrıca Tibet Platosu boyunca 1600 kilometrelik arazi, Changpa adlı göçebe bir halka ev sahipliği yapıyor. Diğer yandan bölgede kar leoparları da yaşıyor. Ayrıca buraya gidebilmek için birkaç bin dolar değerinde bir izin almanız gerekiyor.

Oymyakon Köyü

Rusya'da bulunan ve 517 kişinin yaşadığı Oymyakon Köyü, dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak biliniyor. -70 derecelik soğuğu bölgenin en büyük sorunu.Köyde termal su kaynakları da var. Bölgenin adı aynı zamanda ‘donmayan su' demek.

Bir okul, market ve bir klinik bulunan köyde, kışın otomobilinizi ısıtıcılı garajlara koymazsanız bir daha çalıştırabilmeniz pek mümkün değil.

Gasadalur

Faroe Adaları'nda 213 metrelik kayalıkların tepesinde kurulu olan Gasadalur'a ulaşım, sadece 2. Dünya Savaşı'nda yapılmış bir merdivenle sağlanıyor.2002'de 16 kişi olan köy nüfusu 2012 yılında 18'e yükselmiş. Çevre köylere ulaşabilmek için 400 m yüksekliğindeki dağların arasından geçmek durumunda kalacağınız Gasadalur, el değmemiş doğasıyla masallardan çıkmış izlenimi yaratıyor.

Ittoqqortoormiit

2.166.000 km2'lik alanla dünyanın en büyük adası konumundaki Grönland'daki kasabanda sadece 500 kadar insan yaşıyor.

1925 yılında 80 küsur inuit tarafından kurulan kasabada, kişi başına 388 m2 alan düşüyor. Karayolu ulaşımı bulunmayan kasabaya tekne ve helikopter ile ulaşım sağlanıyor. Grönland'da yaşayanların bile bu bölgeye zor gidiyor. Kasaba, oldukça izole bir alanda. Tüm yıl buzlara bakan kasaba halkı eşsiz manzaraya şahit oluyor