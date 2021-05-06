Gezilecek Yerler
Konaklama
Kamp
Restorantlar

DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

GEZİ



Dünya coğrafyasının kutup yıldızları

1 Gün Önce Yazıldı - 1359 Kelime

Kimilerine göre macera peşinde koşan, kimilerine göre ise insanlığa hizmet için yanıp tutuşan kişiler olarak değerlendirilen seyyahlar günümüze de ışık tutuyor



Google News - Timeturk

ABONE OL
06.05.2021 21:01:46

Köyleri, şehirleri, ülkeleri, kıtaları öğrenip bilgi sahibi olmamızda coğrafi keşiflerin büyük payı var.

Kimilerine göre macera peşinde koşan, kimilerine göre ise insanlığa hizmet için yanıp tutuşan kişiler olarak değerlendirilen seyyahlar kendi dönemlerinde aykırı bir kişilik olarak görülmüşlerdir.
Dönemlerinde marjinal çıkış ve davranışlarıyla dikkati çeken seyyahlar bugün de dünya coğrafyasına ışık tutmaya devam ediyor.Dünya tarihine, daha doğrusu dünya coğrafyasına damga vurun isimlere göz atalım:

İkinci Bayezid'den yardım istedi

Kristof Kolomb: 1492 yılında Hindistan'a ulaşmayı amaç edinen Cenovalı kaşif, Bahamalar'daki bir adaya ulaşmış, Küba'nın doğusundaki Hispanyola Adası'nda kurduğu yerleşimlerle bu yeni kıtada İspanyol kolonizasyonunu başlatmıştır. İspanya kraliyetinin desteğiyle yolculuklarını yapan Kolomb, Amerika kıtasına ilk kez ulaşan kişi olmamasına karşılık kıtanın kâşifi olarak anılıyor. Kolomb, yolculuğa çıkmadan önce seyahatini finanse edebilmek için birçok hükümdardan maddî yardım istemiş ama İspanya dışında bütün ülkelerde kapılar yüzüne kapanmıştı. Kolomb'un destek talebinde bulunduğu hükümdarlar arasında Osmanlı Sultanı II. Bayezid de vardı.

Şeyhine uydu tura çıktı

Evliya Çelebi: 17. yüzyılda yaşayan Kütahyalı gezgin.Yeni yerler yeni insanlar tanıma isteği onun yarım asır boyunca Osmanlı topraklarını gezmesini ve görüp yaşadıklarını Seyahatnâme adlı kitabında kayıt altına almasını sağlamıştır. İlk seyahatini İstanbul'a yapan büyük gezginin 10 ciltlik kitabı Kafkaslar'dan Macaristan'a Hicaz'dan Yunanistan'a geniş bir coğrafya hakkında önemli bilgiler içeriyor.Evliya Çelebi, 19 Ağustos 1630 gecesi rüyasında, Yemiş İskelesi'ndeki Ahi Çelebi Camii'nde kalabalık bir cemaat arasında Hz. Muhammed'i görmüş, huzuruna varınca; “Şefaat ya Resulallah” diyecekken heyecanla; “Seyahat ya Resulallah!” demiştir.Evliya Çelebi, rüyasını Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Abdullah Dede'ye anlatmıştır. Şeyh, bu rüyanın hayırlı olduğunu ve mutlaka seyahate çıkması gerektiğini tavsiye etmiştir.

Geride 20 kişi kaldılar

Marko Polo: Babası Niccolo Polo ile Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına yolculuklar yaptı. 13. yüzyılda yaptığı Dünya seyahatinde özellikle Çin yolculuğu büyük önem taşımaktadır ama Cenevizlilere esir düştüğünde aynı hücreyi paylaştığı arkadaşına bütün gördüklerini ve yaşadıklarını yazdırabilmiştir. 1292'de babası ve amcasıyla birlikte, İran Şahı ile evlenecek bir prensesi götürmekle görevlendirildi. Deniz yolunu seçerek, 14 gemi ve 600 kişiyle yola çıktılar; Koromandel kıyıları ve Dekkan yarımadasını dolaşarak Hürmüz limanına ulaştılar. 18 ay süren bu zorlu yolculuk sonunda geriye 20 kişi kalmıştı.

28 yıl boyunca durmadan gezdi

İbn'i Battuta: İslam dünyası başta olmak üzere Asya ve Afrika hakkında tarihi, coğrafi, sosyokültürel bilgileri ilk elden kayda geçiren önemli bir Ortaçağ gezgini. Hindistan'dan Çin'e Nijerya'dan Anadolu'ya geniş bir coğrafyada seyahat etmiş, uzun kaldığı kimi yerlerde hukuk eğitiminden dolayı kadılık yapmıştır. Toplumların kültürlerini en ince detayına kadar öğrenerek kayıt altına alarak dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.İbn-i Batuta, 1325'te Mekke'ye hacca giden zengin, Faslı bir Müslümandır aynı zamanda.Yaşadığı maceralar onu daha uzaklara yolculuk etmeye sevk etmiştir.Battuta, Avrupalılarca çok az bilinen Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya cesur yolculuklar yaptı. 28 sene boyunca durmadan gezdi.

Mektupları tartışma konusu

Amerigo Vespucci: 15. yüzyılda yaşayan ve Amerika kıtasına adını veren İtalyan kâşif. Güney Amerika kıyılarından ülkesine gönderdiği mektuplar kıtanın varlığına dair Avrupalıların eline geçen ilk kanıtlar olarak değerlendiriliyor. Mektuplarında haberini verdiği yolculukların hepsini yapıp yapmadığı ise günümüzün tartışma konuları arasında.Özellikle iki mektubunun: "Mundus Novus" (Yeni Dünya) ve "Lettera" (ya da "Dört Deniz Yolculuğu") güvenilirliğine gölge düşmüş olması nedeniyle Vespucci'nin rolü çok tartışılmıştır. Bazıları Vespucci'nin kendi rolünü abarttığı ve kasıtlı olarak sahte kanıtlar ürettiğini, diğerleri iki mektubun da sahte olduğu ve aynı dönemde başkaları tarafından yazıldığı düşüncesini savunmaktadırlar

Mürettebatın burnu kesildi

Vasco Da Gama: 1497-1499 yılları arasında Avrupa'dan çıkıp Afrika'nın güneyinde Ümit Burnu'ndan geçerek Hindistan'a deniz yoluyla giden ilk kişi. Portekiz'e Doğu'nun kaynaklarının yolunu açan kişi olarak ülkesinde büyük değer görmüş fakat Doğu halkları tarafından hoş karşılanmamıştır. Gama, 29 Ağustos 1499'da Portekiz'e ulaştığında iki gemisi ve 55 mürettebatı kalmıştı. Gama, Portekiz kralı tarafından ödüllendirildi. Hindistan'a ikinci seferine 1502'de çıkan Gama, Hindistan'a ulaşınca Calicut Kralı Zamorin ile tekrar görüştü. Kral onunla antlaşma imzalamak istemeyince, Gama gemisine dönüp top atışlarıyla kente zarar verdi. Limandaki ticaret gemilerinin mürettebatını esir alıp kulak ve burunlarını kestirdi. Calicut'tan Mekke'ye gitmekte olan bir gemiyi durdurup yakarak içindeki hac yolcularını öldürttüğü de söylenir. Gama, üçüncü Hindistan seferine 1524'te 14 gemiyle çıktı ama Hindistan'da sıtmaya
yakalanıp öldü.

Meridyenler arası yolculuk

Ferdinand Macellan: 16. yüzyılda Büyük Okyanus'a “pasifik” adını, Güney Amerika'nın en güneyinde keşfettiği boğaza ise Macellan adını vermiş ve gezegenimizdeki tüm meridyenlerden geçen ilk kişi. Seyahatinde kendisine eşlik eden kâşif Antonio Pigafetta'ya anılarını yazdırarak günümüze kadar ulaşmasını sağladı.Ferdinand Macellan, son yolculuğunu tamamlayamadan 27 Nisan 1521 tarihinde Filipinler'de Maktan Adasında yapılan savaşta 41 yaşında öldü. 6 Eylül 1522′de İspanya'ya dönen kafilede 18 kişi kalmıştır.

 

YORUMLAR (0)

Vedat Öztürk kimdir?
Soner Yalçın kimdir?
Mustafa Bıyık kimdir?
Necattin Demirtaş kimdir?
Mehmet Çerçi kimdir?
Dede Yıldırım kimdir?
Mustafa İlmek kimdir?
Atilla Zorlu kimdir?
Salih Atakan Duran kimdir?
Mehmet Aziz Tuna kimdir?
Abdulkadir Şahiner kimdir?
Ünal Çetin kimdir?
Saim Zileli kimdir?
Özlem Akçin kimdir?
Nurettin Güney kimdir?
Kürşat Engin Özcan kimdir?
Aytekin Kaya kimdir?
Halil Öztürk kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
İsmail Hakkı Esen kimdir?
Rafet Vergili kimdir?
Galip Vidinlioğlu kimdir?
Cemal Akın kimdir?
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bekir Aksun kimdir?
Hilmi Bilgin kimdir?
kadir Kara kimdir?
Savaş Kalaycı kimdir?
Alim Işık kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Bekir Coşkun kimdir?
Mansur Yavaş kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Zeydan Karalar kimdir?
Özlem Çercioğlu kimdir?
Osman Gürün kimdir?
Vahap Seçer kimdir?
Lütfü Savaş kimdir?
Kadir Albayrak kimdir?
Fırat Tanış kimdir?
Emin Pazarcı kimdir?
Kemal Çebi kimdir?
Nesrin Nas kimdir?
Muhittin Böcek kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Muhiddin Gülal kimdir?
Nükhet Duru kimdir?
Gazali karakterine hayat veren Cemal Toktaş kimdir?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Gigi Hadid Kimdir?
Berfu Güven kimdir?
Hikmet Çetin kimdir?
İsmail Saymaz kimdir?
Taner Ölmez kimdir?
Oğuz Atay kimdir?
Hakan Bayrakçı kimdir?
Fahrettin Koca Kimdir?
Süleyman Soylu kimdir?
Burçin Terzioğlu kimdir?
Hakkı Bulut kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
Ahmet Aras kimdir?
Aslı Enver kimdir?
Alaaddin Çakıcı kimdir?
İbrahim Erkal kimdir?
Sürgün Prenses Süreyya kimdir?
Binnur Kaya kimdir?
Che Guevara kimdir?
Can Gürzap kimdir?
Muammer Keskin kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu kimdir?
Battal İlgezdi kimdir?
Halil Sezai kimdir?
Kenan Karaman kimdir?
Şevval Şahin kimdir?
Gözde Atasoy kimdir?
Aya Nikola kimdir?
Hasan Sabbah kimdir?
Irmak Arıcı kimdir?
İlhan Ocaklı kimdir?
İlhan İrem kimdir?
Johnny Nash kimdir?
Emmanuelle Charpentier kimdir ?
jak Kamhi kimdir?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Kobra Murat Kimdir?
Van Halen grubunun lideri Eddie Van Halen (Edward Lodewijk Van Halen) kimdir?
Ali Kılıç kimdir?
Ahmet Cin kimdir?
Nihat Genç kimdir?
Ersin Tatar kimdir?
Önder Kahveci kimdir?
Joe Biden kimdir?
Şenol Kazancı kimdir?
Tunç Soyer kimdir?
Haydar Baş kimdir?
Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?
Sadettin Teksoy kimdir?
Ali Kırca kimdir?
Celaleddin Harzemşah kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?
Mike Pence kimdir?
İzzet Altınmeşe kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
İlyas Salman kimdir?
Ali Kopuz kimdir?
Ali Haydar Bozkurt kimdir?
Michael Schumacher kimdir?
Sulhi Dönmezer kimdir?
Pablo Escobar kimdir?
Kerem Alışık kimdir?
Emre Aşık kimdir?
Emine Erdem kimdir?
Fahir Atakoğlu kimdir?
Fazıl Say kimdir?
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kimdir?
Nail Olpak kimdir?
Adil Pelister kimdir?
Sultan Sencer kimdir?
Sultan Alp Arslan kimdir?
Emre Konuk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?
Melikşah kimdir?
İlham Aliyev kimdir?
Armen Sarkisyan kimdir?
Deli Petro kimdir?
Nihat Özdemir kimdir?
Ümit Besen kimdir?
Şekip Avdagiç kimdir?
Can Ataklı kimdir?
Mert Fırat Kimdir?
Nick Nolte kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Mutlu Işıksu kimdir?
Suna Kıraç kimdir?
Ali Kuşçu
Mustafa Palabıyık Kimdir?
Galip Aykaç
Pegasus sahibi Ali Sabancı kimdir?
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?
Hasan Karal kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hasan Karal DEVA Partisi'ne mi katıldı?
Murat Ongun kimdir?
Arzu Erdem kimdir?
AHMET SARIKURT KİMDİR?
Mehmet Sekmen
Hasan Avcı
Hasan Fehmi Kinay
Yücel Yılmaz kimdir?
Shinji Kagawa
Asya Bibi kimdir?
Abdullah Kiğılı
Abdullah Kavukcu
Abdullah Ağar
Abdülkadir Aksu
Abdülhak Hamit Tarhan
Abdülaziz İbn-i Suud
Abdülaziz Bayındır
Abdul Kader Keta
Abbas Sayar
Barış Manço
İlkin Başar Özal
Osman Atalay
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
Halil İbrahim Aşgın
Burhan Sakallı
Hüseyin Boz
Ayhan Gider
Erdal Arıkan
Yücel Yılmaz
Mehmet Zeybek
Kahtani kimdir?
Erol Mütercimler kimdir?
Kemal Sunal
Yavuz Baysan
Fuat Oktay
Edward Said
Ahmet Kaya
Robert De Niro kimdir?
Ziya Gökalp
Paul Gardner Allen
Liyakat Ali Han
Mircea Lucescu
Nedim Şener kimdir?
Levent Kırca
Usain Bolt
Arda Turan
Berkay kimdir?
Özlem Ada Şahin
Yusaku Maezawa
Melania Trump
Cemal Kaşıkçı
Zeliha Eliaçık
Montserrat Caballé
Meng Hongwei
Necati Şaşmaz
Aziz Kocaoğlu
Eren Erdem kimdir?
Can Dündar
Nusret kimdir? Nusret aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
Erişah Arıcan
Mehmet Öz
Atalay Filiz
Ferhat Tunç
Yeni CIA Başkanı Gina Haspel
Julian Assange kimdir?
İsmail Cesur kimdir?
Sinan Narin kimdir?
Kenan Işık kimdir? Sağlık durumu nasıl?
Albin Kurti kimdir?
Ercan Yazgan kimdir?
Ahmet Kocabıyık kimdir?
Ahmet Kenan Tanrıkulu kimdir?
Ahmet Kavas kimdir?
Ahmet Kasım Han kimdir?
Ahmet Karabacak kimdir?
Ahmet İyimaya kimdir?
Ahmet İnam kimdir?
Ahmet İçduygu kimdir?
Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?
Bilginin olduğu yerde; Ahmet Emre Bilgili
Ahmet Doğan kimdir?
Sağlık ocağı doktorluğundan Sağlık Bakanlığı'na Ahmet Demircan
Ahmet Davutoğlu kimdir?
Ahmet Çiğdem kimdir?
Ahmet Cengiz kimdir?
Ahmet Çalık kimdir?
Ahmet Çakar kimdir?
Ahmet Caferoğlu Kimdir?
Ahmet Buran kimdir?
Ahmet Bin Bella kimdir?
Ahmet Bican Ercilasun kimdir?
Ahmet Baytursınulı kimdir?
Ahmet Aydın kimdir?
Ahmet Arslan kimdir?
Ahmet Altan kimdir?
Ahmet Akgündüz kimdir?
Ahmet Akça kimdir?
Ahmed Nabi Magoma kimdir?
Ahmed Mekki Üçışık kimdir?
Ahmed Deedat kimdir?
Ahmed Cevad Paşa kimdir?
Ahat Andican kimdir?
Agop Dilaçar kimdir?
Agop Agopyan kimdir?
Agah Sırrı Levend kimdir?
Adnan Turani kimdir?
Adnan Ötüken kimdir?