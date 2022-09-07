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Bosna Hersek’te nerelere gidilir? Bosna Hersek uçak fiyatları ne kadar? Bosna Hersek para birimi

3 Saat Önce Yazıldı - 594 Kelime

Türkiye – Bosna Hersek arası sadece kimlik kartı ile seyahatin açıklanmasıyla birlikte Bosna Hersek ile ilgili araştırmalar arttı. Peki Bosna Hersek gezilecek yerler nereler? Bosna Hersek uçak biletleri kaç TL? Bosna Hersek para birimi nedir, ne kadar? İşte Bosna Hersek ile ilgili detaylar…



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07.09.2022 12:46:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti kapsamında geldiği Bosna Hersek'te düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'de kimlik kartlarıyla seyahat yapılabilecek.” müjdesini vermişti.

Bu açıklamadan sonra Bosna Hersek ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Bosna Hersek'e seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Bosna Hersek uçak fiyatlarını araştırıyorlar.

Bosna Hersek gezilecek yerler

Bosna Hersek gezi planı yapan vatandaşlar Bosna Hersek'te nerelere gidilir merak ediyorlar. İşte Bosna Hersek'te gezip görülecek yerler listesi:

  • Baş Çarşı
  • Latin Köprüsü
  • Gazi Hüsrev Bey Camii (Gazi Husrev-begova džamija)
  • İsa'nın Kutsal Kalbi Katedrali
  • Ilıca (Ilidža) – Vrelo Bosne
  • Umut Tüneli
  • Kovaci Şehitliği (Kovaci Groblje)
  • Sarı Tabya (Žuta Tabija) ve Beyaz Tabya (Bijela Tabija)

Bosna Hersek'te ne yenilir?

Bosna Hersek'in meşhur yiyecekleri:

  • Boşnak böreği
  • Cevapcici (cevabi kebabı)
  • Begova Çorbası
  • Klepe

Bosna Hersek uçak fiyatları

Bosna Hersek'e gitmek için Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nı kullanmak gerekiyor. Merkezden 10 kilometre uzaklıkta olan havalimanına tek yön bilet fiyatları 450-900 ₺ arasında değişim arz edebilmektedir. Bosna Hersek uçak bilet fiyatlarını öğrenmek için gideceğiniz tarih belli olduktan sonra havayolu şirketlerinin web sitelerine bakılabilir.

Bosna Hersek para birimi

Bosna Hersek para birimi olan Bosna-Hersek Markı'nın Türk Lirası karşılığındaki değeri 9,22 TL'dir.

Bosna Hersek ucuz mu?

Şehir hem konaklama hem seyahat hem de yeme içme konusundan Avrupa'nın en ucuz şehirlerinden biridir. Hem normal vatandaşlar, hem de öğrenciler için ekonomik bir ülkedir diyebiliriz.

 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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