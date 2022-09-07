Osho kimdir, Osho felsefesi nedir? Osho Ego ne anlatıyor? Osho sözleri ve alıntıları

Yaşantısı ve fikirleriyle ilgi çekmeyi başaran Osho, din ve felsefe alanlarındaki söylemleriyle bilinen biridir. Peki Osho kimdir? Osho Ego kitabı konusu ne? İşte Osho’nun hayatı…

Sıradışı bir şahsiyet olan ve Bhagwan Shree Rajneesh adıyla da bilinen Osho, din, felsefe, psikoloji, politika ve insanı ilgilendiren birçok alanda geleneğe aykırı görüşleriyle büyük ilgi ve tepki çekmiştir.

Bhagwan Shree Rajneesh adıyla da bilinen Osho'ya provokatör mistik ve asi ruh lakabı takılmıştır. Felsefedeki aykırı duruşuyla ilgi odağı olan Osho'nun hayatı merak ediliyor. Yazdığı kitaplarla da farklı fikirler sunan Osho'nun sözleri de araştırılıyor.

Osho Biyografisi

11 Aralık 1931 tarihinde Hindistan'da doğan Osho, henüz daha 7 yaşındayken kucağında dedesinin ölmesiyle içsel dünyasında fırtınalar kopartır. Osho, aydınlanma sürecinin bu olayla başladığını ifade eder.

21 yaşında felsefe eğitimini tamamlayan Osho, Jabalpur Üniversitesi'nde yıllarca felsefe dersleri vermiştir. Ancak 1966 yılında istifa eder ve seyahatler yapmaya başlar.

Hindistan'ı boydan boya dolaşan Osho, etkili konuşmalar yapmış ve halka açık tartışmalarda en bilindik dini liderlere muhalefet etmiştir.

Kendisini hakiki bir varoluşçu olarak tanımlayan Osho, 1970'lerde Hindistan'da Aşram adını verdiği bir çiftlik benzeri merkezde müritleriyle birlikte komün hayatı yaşamaya başlar.

Kendisine has felsefesini ve meditasyon tekniklerini geliştiren Osho, bunları dünyanın değişik köşelerinde insanlarla paylaşmıştır. Yaptığı konuşmalar da kayıt altına alınarak günümüze dek çok sayıda kitaba dönüştürülmüştür.

1981'de tedavi olmak için gittiği ABD'de müritleri tarafından kendisine alınan Oregon'daki bir çiftlikte de Hindistan'dakine benzer bir komün hayatı başlatmıştır. Müritleri tarafından kendisine 90 adet Rolls Royce alınmıştır.1985 yılında Osho, komün hayatı organize etmesinin yanı sıra terörizm ve dolandırıcılıkla suçlanmış ve 12 gün hapiste kaldıktan sonra Amerika'dan yaka paça kovulmuştur. ­Osho'nun sapkın seks ayinleri ve uyuşturucu partileri de bu sınırdışı edilişte etkili olmuştur. Ne sekse ilginç yaklaşımları ne de meditasyonu sigara içme düzeyine indiren Osho teknikleri bu gizemli bilgenin ününü eksiltemiyor. “Benim sözlerimde tanrısallık arayanlara söyleyeceğim tek şey, sözlerim bir şakadan ibarettir. Yaşama neşe katmak için buradayım.” dese de, Osho'nun yarattığı özgün teknikleri benimseyen birçok sanatçı, psikiyatrist ve çok sayıda mürit, günümüzde ona hala hatırı sayılır bir şekilde bağlıdır. 1990 yılında kalp yetmezliğinden yaşama veda eder.

Osho ego ne anlatıyor?

Ego ve onun oyunları: Evlilik onun oyunudur, para onun oyunudur, iktidar onun oyunudur. Tüm oyunlar egonun oyunudur. Toplum şu ana kadar oyunlar oynar halde kalmıştır; bu, dünyanın her tarafında sürekli devam eden bir olimpiyattır. Herkes yukarıya doğru mücadele ediyor ve diğer herkes onu bacaklarından aşağı çekiyor çünkü Everest'in zirvesinde hepinizin duracağı kadar yer yok.

Seçebilirsin: Ya hayal kırıklığı, acı, mutsuzluk; o zaman egoya tutunmaya, onu beslemeye devam et. Yahut huzur, sükûnet, saadet.. Fakat o zaman masumiyetini yeniden kazanmak zorundasın. Egonu bir kenara fırlat. Tüm egoyu paramparça et. Egoyu yok ederek, kendi özünü keşfedeceksin. Ve bu keşif mümkün olan en muhteşem keşiftir çünkü o mutlak saadete doğru, sonsuz hayata doğru bütünüyle yeni ve kutsal bir yolculuktur. Ego bir buzdağıdır; onu erit. Onu, derin sevginin içinde erit, böylelikle o kaybolsun ve sen okyanusun parçası haline gel.

Osho sözleri ve alıntıları

Zenginlik senin içtenliğindir, samimiyetindir, hakikatindir, sevgindir. Bu senin gerçek refahındır.

Sen sadece kendi kalbini dinle, senin yegane öğretmenin odur.

Ego kullanışlı bir kurmacadır. Onu kullan fakat onun seni kandırmasına izin verme.

Sevgi var olan en büyük terapidir. Dünyanın terapiye ihtiyacı vardır çünkü dünya sevgiyi özlüyor.

Herkes tam olarak aynı şekilde düşünür. Herkes kalbinin derinliklerinde özel olduğunu bilir. Bu tanrının insanlara yaptığı bir şakadır. O yeni bir insan yaptığında ve onu yeryüzüne doğru ittiğinde kulağına "Sen özelsin. Sen kıyaslanamazsın, sen sadece eşsizsin" diye fısıldar.

Sen donuyorsun, biliyorum. Sen acı çekiyorsun, hayat zor biliyorum. Ve senin için hiçbir tesellim yok.

Zihin tüm hastalıkların sebebidir ve kalp de tüm şifaların kaynağıdır.

Osho etkili ve anlamlı sözleri

İlişki kuracaksın ama muhtaç olmayacaksın; seveceksin ama sevgin bir ihtiyaç olmayacak. Seveceksin ama sahip çıkmayacaksın; seveceksin ama kıskanmayacaksın. Ve sevgi, içinde kıskançlık olmadığı, sahip çıkma olmadığı zaman sevgidir.

Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere saygı duyar.

Kendini kabul ettiğin an güzelleşirsin. Kendi bedeninden keyif aldığında başkalarına da keyif verirsin. Pek çok insan sana âşık olacaktır. Çünkü sen kendine âşıksın.

Ayrılık kaçınılmaz bir söndür, kimse istemez ama gereklidir. Çünkü hayat olduğu gibidir; olması gerektiği gibi değil!

Bugün, mevcut olan her şeydir; şimdi senin var olduğun, her zaman var olacağın yegâne zamandır. Yaşamak istersen ya şimdi olacaktır ya da asla olmayacaktır.

Hayat böyledir işte. Ona hazırlanamazsın, onun için hazır olamazsın. Güzelliği, mucizesi de budur, seni hep hazırlıksız yakalar, hep sürpriz yapar. Gözlerin varsa her anın bir sürpriz olduğunu ve önceden hazırlanmış hiçbir cevabın ise yaramayacağını görürsün. .