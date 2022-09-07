Sırbistan'da gezilecek yerler | Sırbistan uçak fiyatları | Sırbistan'da ne yenir? Sırbistan para birimi nedir?
45 Dakika Önce Yazıldı - 472 Kelime
Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat protokolü imzalanmasının ardından Sırbistan ile ilgili araştırmalar başladı. Peki Sırbistan’da gezilecek, görülecek yerler nereler? Sırbistan uçak fiyatları ucuz mu? Sırbistan para birimi ne? Sırbistan parası TL’den yüksek mi? İşte detaylar…
Sırbistan Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da Panonya Ovası ile Balkanların kesişiminde bulunan bir ülkedir. Kuzeyde Macaristan, batıda Hırvatistan ve Bosna-Hersek, güneybatıda Karadağ, güneyde Kuzey Makedonya, doğuda Romanya ve Bulgaristan ile çevrilidir.
Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat protokolü imzalandı. Bu gelişmenin ardından Sırbistan ile ilgili araştırmalar başladı. Sırbistan'da gezilecek görülecek yerleri araştıran vatandaşlar Sırp parası TL'den yüksek mi merak ediyorlar.
Sırbistan uçak biletleri ucuz mu?
İstanbul'dan Sırbistan'a uçak bileti ortalama 1.875 TL'dir. Ancak Sırbistan uçak fiyatlarını daha net öğrenmek için seyahat tarihi belirlendikten sonra havayolu şirketlerine sorgulama yapılabilir.
Sırbistan'da gezilecek yerler
Türkiye'den Sırbistan'a geçiş için bundan sonra yalnızca kimlik göstermek yeterli olacak. Peki Sırbistan'da mutlak gidilmesi gereken yerler nereler? İşte Sırbistan'ın en güzel yerleri:
- Belgrad
- Novi Sad
- Zemun
- Subotica
- Kopaonik Ulusal Parkı
- ZlatiborDrvengrad ve Šargan Eight
- Tara Ulusal Parkı
- Fruška Gora
- Studenica Manastırı
- Đavolja Varoš (Şeytanın Kasabası)
Sırbistan'da ne yenilir, içilir?
Sırbistan'ın meşhur yiyecekleri:
- Ajvar
- Bucko Pizza
- Burek
- Cevapcici
- Karadordeva Snicla
- Kobasica
- Krofne
- Pljeskavica
- Punjene Paprike
- Skembici
- Skembici
Sırbistan para birimi
Günümüzde Sırbistan'ın kullandığı para birimi Sırp Dinarı'dır ve TL karşısındaki değeri düşüktür. 1 Sırp Dinarı, 0,15 TL'dir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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