Sırbistan'da gezilecek yerler | Sırbistan uçak fiyatları | Sırbistan'da ne yenir? Sırbistan para birimi nedir?

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Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat protokolü imzalanmasının ardından Sırbistan ile ilgili araştırmalar başladı. Peki Sırbistan’da gezilecek, görülecek yerler nereler? Sırbistan uçak fiyatları ucuz mu? Sırbistan para birimi ne? Sırbistan parası TL’den yüksek mi? İşte detaylar…

Sırbistan Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da Panonya Ovası ile Balkanların kesişiminde bulunan bir ülkedir. Kuzeyde Macaristan, batıda Hırvatistan ve Bosna-Hersek, güneybatıda Karadağ, güneyde Kuzey Makedonya, doğuda Romanya ve Bulgaristan ile çevrilidir.

Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat protokolü imzalandı. Bu gelişmenin ardından Sırbistan ile ilgili araştırmalar başladı. Sırbistan'da gezilecek görülecek yerleri araştıran vatandaşlar Sırp parası TL'den yüksek mi merak ediyorlar.

Sırbistan uçak biletleri ucuz mu?

İstanbul'dan Sırbistan'a uçak bileti ortalama 1.875 TL'dir. Ancak Sırbistan uçak fiyatlarını daha net öğrenmek için seyahat tarihi belirlendikten sonra havayolu şirketlerine sorgulama yapılabilir.

Sırbistan'da gezilecek yerler

Türkiye'den Sırbistan'a geçiş için bundan sonra yalnızca kimlik göstermek yeterli olacak. Peki Sırbistan'da mutlak gidilmesi gereken yerler nereler? İşte Sırbistan'ın en güzel yerleri:

Belgrad

Novi Sad

Zemun

Subotica

Kopaonik Ulusal Parkı

ZlatiborDrvengrad ve Šargan Eight

Tara Ulusal Parkı

Fruška Gora

Studenica Manastırı

Đavolja Varoš (Şeytanın Kasabası)

Sırbistan'da ne yenilir, içilir?

Sırbistan'ın meşhur yiyecekleri:

Ajvar

Bucko Pizza

Burek

Cevapcici

Karadordeva Snicla

Kobasica

Krofne

Pljeskavica

Punjene Paprike

Skembici

Skembici

Sırbistan para birimi

Günümüzde Sırbistan'ın kullandığı para birimi Sırp Dinarı'dır ve TL karşısındaki değeri düşüktür. 1 Sırp Dinarı, 0,15 TL'dir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.