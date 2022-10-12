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2 Michelin yıldızı alan Turk Fatih Tutak restoranı nerede, nasıl gidilir (adres)? Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında, nereli?

1 Saat Önce Yazıldı - 525 Kelime

2 Michelin yıldızına layık görülen Fatih Tutak kimdir merak ediliyor. 2019 yılından beri Turk Fatih Tutak Restoranı'na sahip olan Türk aşçı, dün yapılan törenden iki Michelin yıldızı ile döndü. Restoranı merak edenler, Türk Fatih Tutak restoranı nerede sorusunu yöneltiyor. Dünyaca ünlü olan Michelin Yıldızı, bir restoranın kalitesini temsil ediyor. Peki, Fatih Tutak kaç yaşında? Fatih Tutak kimdir, nereli? İşte Turk Fatih Tutak restoranı hakkında detaylar…



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12.10.2022 19:06:59

Fatih Tutak kimdir sorusu, sahip olduğu restoranın iki Michelin yıldızı alması sebebiyle sıklıkla aratılıyor. Dünkü yapılan ödül töreni ile Turk Fatih Tutak Michelin yıldızı ile ödüllendirildi. İki yıl önce Masterchef'e konuk alan Fatih Tutak, vatandaşlar tarafından az da olsa tanınıyor. Peki, Fatih Tutak kimdir, nereli? Turk Fatih Tutak restoranı nerede? İşte detaylar…

Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında, nereli? Michelin yıldızı alan Turk Fatih Tutak restoranı nerede, nasıl ulaşılır?

TURK FATİH TUTAK MICHELIN YILDIZI ALDI

İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende Michelin Rehberi'ne İstanbul'dan seçilen 53 restoran açıklandı. Şişli'de yer alan Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

FATİH TUTAK KİMDİR?

31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. 2019'dan beri Turk Fatih Tutak adlı restoranı açtı.

Fatih Tutak, sitesinde kendini şöyle anlatıyor:

İstanbul'da doğup büyüyen Şef Fatih Tutak, çıraklığını yaptığı Paul Pairet ile yenilikçi mutfak kültürünü keşfettikten ve şehrin en iyi mutfaklarında çalıştıktan sonra, Pekin, Tokyo, Singapur, Kopenhag, Hong Kong ve Bangkok'taki global mutfakların derinliklerine indi.

Kopenhag'da, birçok kez San Pellegrino-Acqua Panna The World 50 Best Restaurants tarafından dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da Rene Redzepi ile; Tokyo'da, modern Japon mutfağının en ünlü temsilcisi 3 Michelin yıldızlı Nihonryori Ryugin'de Şef Seiji Yamamoto ile birlikte ve Singapur'daki ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı.

En son mutfak direktörü olduğu The Dining Room at The House of Sathorn hem San Pellegrino-Acqua Panna The Asia's 50 Best Restaurants 2017-2018 listesine hem de Michelin Guide 2018-2019 listesine girdi.

TURK FATIH TUTAK RESTORANI NEREDE?

Turk Fatih Tutak restoranı İstanbul'un Şişli ilçesinde Silahşör Caddesi'nde bulunuyor.

Açık adres şu şekilde: Cumhuriyet, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Cad, Yeniyol Sk. No:2, 34440 Şişli/İstanbul

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MICHELIN YILDIZI NEDİR?

Michelin Rehberi (Fransızca: Guide Michelin) veya Michelin Kırmızı Rehberi; Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak Michelin yıldızı adı verilen bir sistemle kategorize edilirler.

Bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması veya yıldız sayısının artması o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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