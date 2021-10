'Zodiac Katili' kim? Zodiac seri katilin kimliği belli oldu mu? Filmlere de konu olan Zodiac katilinin kim olduğuna dair yeni gelişme yaşandı. Bundan yıllar önce işlenen seri cinayetlerin sırrı henüz tam olarak çözülemese de yeni teknolojilerle birlikte Zodiac seri katilin kim olduğuna dair yeni iddialar ortaya atıldı. 'Case Breakers' adlı 40 kişilik ekip şifreli mesajlar gönderen 'Zodiac Katili'nin 2018 yılında ölen Gary Francis Poste adlı kişi olduğunu iddia etti.

"Zodiac Katili" kim? Zodiac seri katilin kimliği belli oldu mu? Filmlere de konu olan Zodiac katilinin kim olduğuna dair yeni gelişme yaşandı. Bundan yıllar önce işlenen seri cinayetlerin sırrı henüz tam olarak çözülemese de yeni teknolojilerle birlikte Zodiac seri katilin kim olduğuna dair yeni iddialar ortaya atıldı. "Case Breakers" adlı 40 kişilik ekip şifreli mesajlar gönderen "Zodiac Katili"nin 2018 yılında ölen Gary Francis Poste adlı kişi olduğunu iddia etti.

1960'lı yıllarda işlenen seri cinayetler ve gazetelere şifreli mesajlar göndermesiyle tanınan kimliği belirsiz katilin kim olduğuna dair yeni iddialar ortaya atıldı. Gary Francis Poste'un evinin karanlık odasında buldukları fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin, Zodiac Katili'ne ilişkin polis çizimleriyle uyuştuğuna dikkati çeken ekip, 1966'da güney California'da işlenen bir başka faili meçhul cinayeti de Poste ile ilişkilendirdiklerini açıkladı. Ayrıca seri katilin gönderdiği şifreli mesajlardan isminin harfleri çıkarıldığında ortaya alternatif bir mesaj çıktığı ileri sürüldü. Case Breakers, ellerinde bulunan Poste'a ait DNA örneğinin, faili meçhul Cheri Jo Bates cinayeti mahallinden alınan örneklerle kıyaslanması için FBI'a çağrıda bulundu. Cheri Jo Bates cinayeti, Zodiac Katili'ne bağlanan ilk cinayetten iki yıl önce, 1966'da California'nın Riverside şehrinde işlenmişti.

San Francisco'da 1968 ve 1969 yıllarında işlenen 5 cinayet Zodiac Katili ile ilişkilendirilmişti. Ancak seri katil, San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği mesajlardan birinde, 37 cinayet işlediğini ileri sürmüştü. Zodiac Katili on yıllar boyunca kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu.

Zodiac (seri katil)

Zodiac (İngilizce: The Zodiac Killer), 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Kuzey Kaliforniya'da faaliyet göstermiş seri katildir. Kimliği 6 Ekim 2021'de Gary Francis Poste olarak belirlenmiştir. 2018 yılında ölmüştür.

Aralık 1968 ve Ekim 1969 yılları arasında Kaliforniya ve San Francisco'da, yaşları 16 ve 29 arasında değişen dört erkek ve üç kadının Zodiac tarafından öldürüldüğü bilinmektedir.

İşlediği cinayetler sonrasında San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki yerel gazetelere mektuplar göndermiş, bu mektuplarda genellikle kaç kişiyi öldürdüğünden ve cinayet anından bahsetmiştir. Mektuplarına sık sık "This is the Zodiac speaking..." diye başladığından, katilin adı Zodiac olarak anılır. Gönderdiği bu mektupların dördü şifreli olmak üzere, şimdiye kadar sadece iki tanesinin içerdiği şifreler çözülebilmiştir. Emniyet güçleri tarafından yapılan birçok soruşturmaya rağmen katil hakkında somut bir delile ulaşılamamıştır.

Nisan 2004'te San Francisco Polis Departmanlığı cinayet dosyasını kapatmış, ancak Mart 2007'de dosya tekrar açılmıştır. Kaliforniya eyalaletinde ise dosya 1969'dan bu yana açıktır ve soruşturma hâlen sürdürülmektedir.

Kesinleşen kurbanlar

Zodiac'ın gazetelere gönderdiği mektuplarda toplam cinayet sayısı 37 olsa da, araştırmacılar tarafından ancak yedi cinayet kurbanı Zodiac'la ilişkilendirilmiştir. Cinayet kurbanlarından ikisi hayatta kalmıştır.

David Arthur Faraday (17) ve Betty Lou Jensen(16): Herman Road Gölü'nde, Benicia sınırları içinde,20 Aralık 1968 tarihinde kurşunlanarak öldürüldüler.

Michael Renault Mageau (19) ve Darlene Elizabeth Ferrin(22): 5 Temmuz 1969 tarihinde, Vallejo'daki Blue Rock Springs Park'ta kurşunlandılar. Mageau hayatta kaldı ancak Ferrin hastanede hayatını kaybetti.

Bryan Calvin Hartnell (20) ve Cecelia Ann Shepard(22): 29 Eylül 1969 tarihinde Napa ilindeki Berryessa Gölü kıyısında bıçaklandılar. Hartnell 8 bıçak yarasıyla kurtulabildi, Shepard ise iki gün sonra hastanede öldü.

Paul Lee Stine (29): San Francisco'daki Presidio Heights civarında ateş edilerek öldürüldü.

