Zilhicce ayı İslam dünyası için önemli bir ay olarak bilinmektedir. Zilhicce'nin önemi, hac ve kurban gibi iki büyük ibadeti içerdiği için merak konusu oldu. Peki, Zilhicce ne demek? 2022 Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? Zilhicce ayının önemi nedir? İşte Zilhicce ayı ve konuyla ilgili merak edilenlerin cevapları..

Müslümanlar için kutsal sayılan Zilhicce ayı, Hicri takvimde yılın son ayıdır. Bu ay boyunca çeşitli ibadet hizmetleri yapılırken önemli görevler yerine getirilir. Kurban Bayramı'na birkaç gün kala Kurban ve Hac ile ilgili sorular arttı. Zilhicce ayının başlangıç ​​tarihi araştırılıyor. Peki, "Zilhicce ayı ne anlama gelir?" İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2022 yılı Zilhicce ayı ve konuyla ilgili merak edilenlerin cevapları..

Zilhicce ne demek?

"Hac ayı" anlamına gelen Zilhicce, hem haccın hem de kurban ibadetinin yapıldığı ay olması nedeniyle İslam dünyası için büyük önem taşımaktadır. Bu durumdaki kişiler bu ay kurbanlarını keserken de haclarını yapabilirler.

2022 Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün?

Diyanet'in 2022 dini günler takviminde paylaştığı verilere göre, bu yıl Zilhicce 30 Haziran 2022 Perşembe günü başlayacak. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü olan Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günü olacaktır.

Zilhicce Hicri takvimde yılın son ayıdır. Dolayısıyla Zilhicce'nin bitmesiyle birlikte Hicri Yılbaşı gerçekleşecek ve Muharrem ayı başlayacak.

Zilhicce ayının önemi nedir?

Fecr suresinin 2. ayetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Razi, Mefatihu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabiler, “Ey Allah'ın Resulü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de.

Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhari, İdeyn, 11) buyurmuştur. Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır. Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir.