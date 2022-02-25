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TIMETURK / GENEL / ZAM AÇIKLAMASI: Benzine zam mı geldi? Benzine Mazota zam yapılacak mı? Benzine ne kadar zam gelecek?

ZAM AÇIKLAMASI: Benzine zam mı geldi? Benzine Mazota zam yapılacak mı? Benzine ne kadar zam gelecek?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra zaten yükselişte olan brent petrolün fiyatı uluslararası piyasada 2014 yılından sonra 100 dolar sınırını aştı. Petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş yurt içinde de zam endişesini doğurdu. Benzine zam mı geldi? Benzine mazota zam yapılacak mı? Benzine ne kadar zam gelecek? soruları araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden yapılan açıklama ise araç sahiplerini üzeceğe benziyor.

2 Saat Önce
2022-02-25 11:10:20
ZAM AÇIKLAMASI: Benzine zam mı geldi? Benzine Mazota zam yapılacak mı? Benzine ne kadar zam gelecek?

Son bir kaç haftadır dünya piyasları jeopolitik riskler nedeniyle baskı altındaydı. Rusya'nın Ukrayna'ya sadlrmasından sonra risk daha da arttı ve petrol varil fiyatı 100 dolar seviyesini aştı. Petrol ihraç eden ülkeleri ekonomik açıdan zorlayacak olan bu gelişme araç sahiplerini de endişelendiriyor. ABD ve AB ülkelerinde son zamanlarda akaryakıt ürünlerine gelen zamlar enflasyonun artmasına neden olmuştu. Ülkemizde de son yaşanan gelişmelerden sonra vatandaşlar benzin ve mazota zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Benzine zam mı geldi?

Araç sahipleri Rusya-Ukrayna geriliminin savaşa dönüşmesiyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. 24 Şubat için henüz bir zam haberi gelmedi ancak ilerleyen günlerde zam yapılması muhtemel görünüyor.

Benzine Mazota zam yapılacak mı?

Akaryakıt sektörü temsilcileri dünyada yaşanan savaş ortamı ve gerginlik sonrası artan petrol fiyatları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada benzin ve mazota zm beklendiği duyuruldu. Açıklamada "Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir." denildi.

Benzine ne kadar zam gelecek?

Benzine gelecek olan zam miktarı oldukça fazla olabilir. Sektör temsilcilerinin yaptığı açıklamada: "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

Benzin nedir?

Benzin; yenilenemez enerji kaynaklarından bir tanesi olan, petrolden üretilen bir tür yakıttır. Petrol, kimyasal olarak birtakım işlemlerden geçtikten sonra benzine dönüşür. Bu işlemlerden basitçe bahsetmek gerekirse; petrolün yapısına kimyasal bazı işlemler uygulanarak, fazladan hidrokarbon eklenmesidir. Ünlü bir kimyager olan Bergius, sentetik olarak kömürden benzin elde etmeyi başarmıştır. Alman kimyagerin kendi yöntemine göre, kömüre uygulanan yüksek basınç ile ortaya 2 farklı yapı çıkmaktadır. Bunlar; Katalitik hidrojenasyon ve sıvı hidrokarbondur.

SON DAKİKA: Mazota zam mı geldi? Mazota (Motorin) zam gelecek mi? Mazot ne kadar oldu?
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