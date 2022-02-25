SON DAKİKA: Mazota zam mı geldi? Mazota (Motorin) zam gelecek mi? Mazot ne kadar oldu? soruları artan jeopolitik risklerden sonra vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşında petrol varil fiyatının 100 doları geçmesi ve doğalgaz fiyatlarının rekor kırması dünyayı enerji sorunu ile karşı karıya getirdi. Araç sahipleri de benzin ve mazota zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Son dakika açıklamasına göre benzin ve mazota motorin) zam yapılması bekleniyor?

SON DAKİKA: Mazota zam mı geldi? Mazota (Motorin) zam gelecek mi? Mazot ne kadar oldu? soruları artan jeopolitik risklerden sonra vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşında petrol varil fiyatının 100 doları geçmesi ve doğalgaz fiyatlarının rekor kırması dünyayı enerji sorunu ile karşı karıya getirdi. Araç sahipleri de benzin ve mazota zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Son dakika açıklamasına göre benzin ve mazota motorin) zam yapılması bekleniyor?

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasından sonra enerji piyasası bir kez daha krize girdi. Almanya saldırılardan sonra Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin iptal edildiğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının devam etmesiyle petrol fiyatları da 100 dolar seviyesini geçti. Petrolü ihraç eden ülkeler arasında olan Türkiye'de yaşanan gelişmelerden sonra akaryakıta zam geleceği beklentileri doğdu.

Mazota zam mı geldi?

Mazota zam geleceği iddiası araç sahiplerini üzdü. Akaryakıt sektörü temsilcileri yaşanan son gelişmelerden sonra mazota (motorin) litre satış fiyatında 1,51 TL fiyat artışı olmasını beklediklerini açıkladı.

Mazota (Motorin) zam gelecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından sonra uluslararası piyasada akaryakıt fiyatlarında artış oldu. Yaşanan artış petrolü yurt dışından alan ülkeler için zam anlamına geliyor. Türkiye'de yakın zamanda benzin ve mazota zam gelmesi bekleniyor.

Mazota zam ne zaman gelecek?

Akaryakıt sektörü temsilcileri zam gelebileceğini doğruladı. Açıklamada şöyle denildi: "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

Mazot litre fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa: 15,45 TL

İstanbul Anadolu: 15,47 TL

Ankara: 15,56 TL

İzmir: 15,57 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı. .