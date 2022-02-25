Dizel (mazot) zam mı geldi? Mazota zam gelecek mi? Mazota kaç TL artış yapılacak? Araç sahipleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle mazota (dizel) ve benzine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Akaryakıt sektör temsilcilerinden gelen açıklama araç sahiplerini üzdü. Özellikle dizel araç sahipleri bu habere üzülecek...

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi ile başlayan tedirginlik halen devam ediyor. Rusya'nın işgali planını devreye soktğu ve Ukrayna'nın tamamını ele geçirmek istediği iddiası gündemdeyken petorlün varil fiyatı da uluslararası piyasada 100 dolar seviyesini aştı. Brent petrolün varil fiyatı son olarak 2014 Haziran döneminde 100 doları aşmıştı. Yaşanan jeopolitik riskler nedeniyle petrol ve enerji ürünlerinin fiyatı artarken bu ürünleri ithal eden ülkelerde de akaryakıt fiyatlarına zam gelemesi kaçınılmaz bir hal aldı.

Dizel (mazot) zam mı geldi?

Dizel araç sahipleri mazota zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Son yaşanan gelişmelere göre mazota zam gelmesi kaçınılmaz olarak görünüyor. Ancak şu anda mazota yapılmış herhangi bir zam haberi bulunmuyor.

Mazota zam gelecek mi?

Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizi bugün askeri müdahaleye dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatılması talimatının ardından Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Brent petrolün varili yüzde 6'yı aşan artışla 100 doları geçti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından sonra petrol fiyatları adete fırladı. Ülkemizde de mazota, benzine ve LPG'ye zam yapılması bekleniyor.

Mazota zam ne zaman gelecek?

Akaryakıt sektörü temsilcileri benzin ve mazota zam gelebileceğini ifade etti. Alınan bilgiye göre açıklamada şöyle denildi; "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

Mazot litre fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa: 15,45 TL

İstanbul Anadolu: 15,47 TL

Ankara: 15,56 TL

İzmir: 15,57 TL

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